Plečnikov stadion se seli na sodišče

OKS ostaja v projektu

Jure Leben, Joc Pečečnik in Bogdan Gabrovec na tiskovni konferenci BŠP. FOTO: Jure Eržen/Delo

napoveduje, da ne bo odstopil od projekta Bežigrajski športni park (BŠP) na Plečnikovem stadionu, zaradi preklica kulturnovarstvenega soglasja in posledično ustavitve postopka izdaje gradbenega dovoljenja pa bo romal projekt v omaro, saj se bodo zdaj ukvarjali z odvetniki in ovadbami, s katerimi želijo zaščititi državo. »Ne glede na to, kdo bo v vladi, bomo dokazali, da je Slovenija pravna država, in ne birokratska, da je demokratična, in ne diktatura,« je prepričan Joc Pečečnik.Na tiskovni konferenci je Joc Pečečnik napovedal, da bodo v ponedeljek podali kazensko ovadbo proti ministru za kulturo, protiz direktorata za kulturno dediščino in proti neznanim storilcem, na upravnem sodišču bo vložen zahtevek za varstvo zakonitosti zaradi neupravičeno zavrnjenega kulturnovarstvenega soglasja, vložen bo tudi odškodninski zahtevek zaradi škode, ki nastaja pri ustavitvi projekta.Ministrstvo za kulturo je po Pečečnikovih besedah brez pooblastil povozilo stroko, z grožnjami zaposlenim na Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS) so ključni posamezniki izsilili, da so odgovorni strokovnjaki ZVKDS že izdano pozitivno soglasje morali nečastno preklicati in izdati novo, negativno soglasje. Grozili so jim z izgubo pooblastil in posledično službe, navaja Joc Pečečnik, ki pravi, da ima priče za grožnje. V BŠP ugotavljajo, da je ministrstvo za okolje in prostor ustavilo postopek izdaje gradbenega dovoljenja zaradi nezakonitega delovanja posameznikov z ministrstva za kulturo. Projekt je bil sicer že tik pred koncem, pandemija pa je preprečila izvedbo javne obravnave in posledično izdajo gradbenega dovoljenja.V projektu ostaja najmanj do oktobra 2022 in izteka pogodbe tudi Olimpijski komite Slovenije, je napovedal tudi njegov predsednik. In dodal, da se bo takrat iztekel tudi mandat sedanjega vodstva OKS. Gabrovec je dodal, da so julija lani športni funkcionarji na sestanku s predsednikom vlade Janezom Janšo govorili o devetih prednostnih točkah v športu. Tretja točka po vrsti je bil BŠP, saga, ki se vleče kot vračanje Odiseja z bojev pred Trojo na domačo Itako, in da je predsednik vlade Janez Janša rekel, da se bo našla pozitivna rešitev.Tudi Joc Pečečnik misli, da predsednikiskreno podpira projekt BŠP, žal pa bi bil v tem trenutku dialog z njim nemogoč. V BŠP so naredili vse po najboljših močeh, na vseh uradih bi lahko potrdili, da gre za najbolj vzoren projekt, žal pa je po treh zapravljenih letih ostal le še zadnji korak, kazenska ovadba. Joc Pečečnik pravi, da je bil pri Janezu Janši, še preden je bil izvoljen za predsednika vlade, in da je pokazal naklonjenost projektu. Pečečnik, ki ministra Simonitija osebno ne pozna, dopušča možnost, da je bil zaveden. Kaj je v ozadju preklica soglasja, Pečečnik ne ve, morda gre za zasebne interese, očitno pa minister ne obvladuje situacije in pod njim delajo, kar hočejo. Bo pa odgovoren, pravi Joc Pečečnik in dodaja, da njihov interes ni rušenje ministra.Joc Pečečnik pravi, da je javno ponudil, da se intimno strinja, da če država želi ohraniti spomenik v izvirniku, da je pripravljen proti plačilu dokazljivih vlaganj državi odstopiti stadion, pa ni bilo nobenega odziva ali interesa. Ponudil je tudi, da če država nima denarja, ji lahko omogoči kredit ali sprejme kot nadomestilo primerno zemljišče ali objekt. Ne bo pa privolil, da bi država dobila drugega investitorja. Bogdan Gabrovec upa, da ne bo kdo v 21. stoletju pomislil na nacionalizacijo in da se bo zaplet rešil na športen način.Joc Pečečnik je še »stotič« ponovil, da se celotna Plečnikova dediščina ohranja do zadnjega kamna, res pa bo marsikaj treba obnoviti, ker stadion že desetletje in več propada. Vodja projekta BŠP, ki ostaja v družbi, verjame v dialog in poudarja, da so z arhitekti in strokovnjaki iz ZVKDS rešili pripombe in jih upoštevali in šli šele potem na javno razgrnitev.