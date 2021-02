Po nakupih v Ikeo zgolj z rezevracijo

V ljubljanskem BTC potekajo zadnje priprave na skorajšnjo otvoritev dolgo pričakovane prve Ikeine trgovine v Sloveniji. Foto: Blaž Samec/Delo

V ljubljanskem BTC te dni potekajo še zadnje priprave na skorajšnjo otvoritev dolgo pričakovane prve Ikeine trgovine v Sloveniji. Temeljni kamen za gradnjo so položili že sredi oktobra leta 2019, kljub epidemiji pa je gradnja potekala nemoteno. Ker v Ikei že v prvih dneh pričakujejo veliko število obiskovalcev, so se temu izognili tako, da bodo od kupcev zahtevali predhodne rezervacije časovnega termina prek spleta.V družbi Ikea Slovenija so od več kot 7.000 prijavljenih kandidatov zaposlili 400 Slovencev, (sprva so sicer načrtovali 300 novih delovnih mest), od tega je okoli sto zaposlenih v logistiki. Po besedah, vodje Ikeinega trga za Slovenijo, bodo zaradi epidemioloških razmer prve kupce sprejeli le po predhodni rezervaciji.Tisti, ki se bodo odločili za nakup v trgovini v ljubljanskem BTC, bodo morali termin nakupovanja rezervirati na spletu. Rezervacija, ki bo na Ikeini spletni strani na voljo od jutri od 9.ure zjutraj, bo brezplačna. Ob prihodu v trgovino pa bodo kupci morali pokazali potrjeno QR kodo na pametnih telefonih.V trgovini bo naenkrat lahko 700 ljudi, v njej se bodo lahko zadržali okoli dve uri. Potrošniki otvoritev prve Ikeine trgovino v prestolnici nestrpno pričakujejo, saj je kar 45.000 ljudi v tednu dni naročilo njihove družinske kartice. Posebnost ljubljanske Ikee je tudi v tem, da so nekatere izdelke prilagodili prav slovenskim kupcem, pa tudi zdajšnjim razmeram, ko velika večina dela od doma oziroma se doma zadržuje, v trgovini bo na voljo 9.500 izdelkov.Več 90 odstotkov energije, potrebne za delovanje trgovine, ki se razteza na okoli 31.000 kvadratnih metrih prodajnih površin, je iz obnovljivih virov. Proizvajajo namreč svojo elektriko, voda je iz deževnice, ljubljanska trgovina pa bo imela med vsemi Ikeinimi trgovinami po svetu največ dnevne svetlobe in kot pravi Lachaert, so v njej namestili za tretjino več oken. In še zanimivost: Ikea, ki je znana po tem, da vsako leto izda katalog, je zadnjega v fizični obliki izdala zgolj za slovenski trg. Poslej si bodo namreč kupci izdelke lahko ogledali le na spletu.