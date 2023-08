Poslovil se je Miha Nečemar, legendarni ljubljanski ulični prodajalec časopis in revij, je na družbenih omrežjih sporočilo društvo Kralji ulice. »Miha, brez tebe ljubljanske ulice ne bodo več, kar so bile,« so zapisali.

Verjetno ni Ljubljančana, ki ne bi Nečemarja poznal vsaj na videz. Prepoznavni prodajalec je s kupom tiskanih medijev pod pazduho po ljubljanskih ulicah, kot je zaupal novinarki Dela v intervjuju pred desetimi leti, hodil verjetno zadnjih trideset let.

Časopise je prodajal, nasvete pa je delil brezplačno. FOTO: Blaž Samec/Delo

Okoli devete zjutraj se je s Prul, kjer je živel vse življenje, odpravil na obhod mesta. Z značilno klepetavostjo je ponujal časopise in brezplačne nasvete meščanom. Že desetletja je užival status enega najbolj prepoznavnih prebivalcev glavnega mesta.