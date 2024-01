Presoja vpliva na okolje ni potrebna

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je 29. decembra lani izdalo odločbo, da presoja vplivov na okolje za vgradnjo kinete na 2,8 kilometrov povezovalnega kanala C0 ni potrebna. Krištof Mlakar, direktor Javnega holdinga Ljubljana je na tedenski konferenci za novinarje ljubljanskega župana Zorana Jankovića povedal, da je poleg upravnega sodišča tako tudi ministrstvo pritrdilo, da je kineta v skladu s projektom.

Maja Žitnik, vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet MOL je dodala, da odločba dokazuje, da gradnja poteka z veljavnimi gradbenimi dovoljenji. S sedmimi izdanimi gradbenimi dovoljenji je zgrajenih 98 odstotkov kanala, za zadnjih 128 metrov kanala na področju hipodroma Stožice pa občina pridobiva gradbeno dovoljenje. Ko bo to pridobljeno, bo kanal v desetih dneh dograjen, je napovedal Zoran Janković.

Župan se je tudi zahvalil vsem sodelavcem, ki so vztrajali, za nove pritožbe sicer ne vidi utemeljenih razlogov, jih pa ne izključuje. Od predsednice države Nataše Pirc Musar pa Zoran Janković pričakuje, da bo zbrala toliko poguma, da se bo občini in županu za svoje trditve o kanalu C0 opravičila. Župan se je še vprašal, kako bo sedaj postopal Državni zbor in kaj bo s preiskovalno skupino.

Kineta je sestavni del kanala C0, pojasnjuje Krištof Mlakar, direktor javnega Holdinga Ljubljana. FOTO: Leon Vidic

Del projekta Čisto zate je tudi čistilna naprava, za katero je občina po navedbah Maje Žitnik dobila decembra lani še drugo uporabno dovoljenje, tako da bo kmalu začela tudi poskusno obratovati. Ob pridobivanju uporabnih dovoljenj za kanal C0 - občini Medvode in Vodice, ki sta del projekta, ju že imata - na MOL pričakujejo, da bo spomladi priklopljen na čistilno napravo.

Zoran Janković je še povedal, da so bili izvajalci poplačani pred novim letom in da sta bila z Rikom in Javno razsvetljavo podpisana aneksa (za 7,3 milijone evrov oziroma 2,8 milijona evrov).