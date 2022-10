Prestolnico bodo preplavili maratonci in volilci

Vrhunski tekači in rekreativci nestrpno odštevajo dneve do 26. Ljubljanskega maratona, ki bo v nedeljo, 23. oktobra, prav na dan predsedniških volitev. Ko so odgovorni spoznali, da se datuma obeh dogodkov nesrečno ujemata, je zlasti organizatorje zaskrbelo, saj so tovrstne prireditve zaradi volitev v tujini že prestavljali. A kot kaže, so Timing Ljubljana, soorganizator maratona Mestna občina Ljubljana ter Državna volilna komisija (DVK), našli ugodno rešitev, saj bodo tekači lahko tekli, volivci pa brezskrbno odšli na volišča.

Informacijska pisarna Volkswagen 26. Ljubljanskega maratona bo v Stekleni dvorani Gospodarskega razstavišča odprta že v četrtek, 20. oktobra. V soboto, 22. oktobra, pa bodo na sporedu tradicionalni Lumpi tek za otroke ter šolski maratoni v različnih kategorijah. Uradno odprtje maratona bo v soboto popoldne v stebrni dvorani Gospodarskega razstavišča. V nedeljo pa bodo na sporedu mali maraton na 21 kilometrov, maraton na 42 kilometrov in Garmin tek na 10 kilometrov. Kot je povedala Barbara Železnik iz Timinga Ljubljana, je na velikih nedeljskih maratonih prijavljenih že skoraj 10.000 tekačev, na šolskih tekih pričakujejo od pet tisoč do šest tisoč šolarjev, na Lumpi teku pa bo startalo več kot tisoč otrok. Prijave na maraton se zaključijo 13. oktobra.



Tekači in volitve

Dušan Vučko, direktor Državne volilne komisije, je poudaril, da so se z organizatorji maratona dogovorili, da bodo dostopi do ljubljanskih volišč na območju maratona prosto dostopni do 8.45 zjutraj in od 15. ure naprej. Takih volišč je v Ljubljani okoli 50. Organizatorji maratona naj bi zagotovili, da bodo volivci pri prečkanju trase čakali največ 20 minut.

Volivci bodo kljub tekačem lahko prišli na volišča. FOTO: Leon Vidic/Delo

Peter Horvat, direktor LPP, pa je dodal, da bo celodnevna vožnja z mestnimi avtobusi na volilno-maratonsko nedeljo brezplačna, za starejše in osebe s posebnimi potrebami pa bodo na voljo tudi električna vozila kavalir.

Roman Fortuna, vodja Mestnega redarstva, je predstavil zanimivo novost v času maratona in volitev. »Letos smo prvič ustanovili skupno Informacijsko pisarno varnostnih služb – od policije, gasilcev do redarjev, in sicer na sedežu LPP. Tako bo komunikacija lažja, morebitne potrebne intervencije pa kar najhitrejše,« je poudaril Fortuna. Dodal je, da za zdaj glede prireditve ne vidijo večjega varnostnega tveganja.

Vse informacije in shematski prikazi o zapori cest in v času maratona oteženem dostopu do volišč bodo objavljeni tako na spletni strani Državne volilne komisije kot na spletni strani Ljubljanskega maratona.

Organizatorji so sicer sporočili, da bo letos nastopilo nekoliko manj elitnih oziroma zlatih tekačev, po šest v moški in ženski konkurenci. Kljub vsemu bo nastopil zmagovalec ljubljanskega maratona leta 2019, Etiopijec Kelkile Gezahegn Woldaregay z osebnim rekordom 2:05:56. Sicer je predstavnik organizatorja maratona Gabrijel Ambrožič povedal, da letos pričakujejo pri moških zmagovalni čas okoli dve uri in sedem minut, pri ženskah pa dve uri in dvaindvajset minut. Pojasnil je, da gre za solidna evropska časa, kar pa se po svoje ujema z nižjim proračunom maratona.

Podžupan Dejan Crnek pa je dodal, da bodo maraton spremljali tudi z dronom, kar bo omogočilo dober pregled situacije in hitrejšo komunikacijo, predvsem takrat, ko se bo kolona tekačev raztegnila in bo omogočen prehod trase za volivce.

Župan Zoran Janković pričakuje delegacijo iz Republike Srbske FOTO: Leon Vidic/Delo

Obisk iz Republike Srbske

Župan Zoran Janković pa je povedal, da pričakuje delegacijo podjetja Alumina iz Zvornika iz Republike Srbske. Poudaril je, da pridejo na ogled ljubljanskih komunalnih odpadkov, ki bi jih lahko uporabljali kot gorivo v Te-Tolu. V naslednji fazi pričakuje ponudbo, sledijo pogajanja o ceni in načinu izvoza odpadkov. Ob morebitnem sporazumu bi lahko sklenili pogodbo za štiri do pet let: »To je čas za postavitev lastne sežigalnice v Ljubljani, kjer pa trenutno proučujemo tri lokacije: na Toplarniški in Zaloški ulici, najnovejša možna lokacija za sežigalnico pa je pri Regijskem centru za ravnanje z odpadki RCERO na Cesti dveh cesarjev na Barju.« Kot smo izvedeli, je lokacija zelo zanimiva, saj bi tako ustvarili energetski trikotnik toplarnih postaj za Ljubljano: Te-Tola na Toplarniški, Toplarne Šiška in Sežigalnice na Barju, s čimer bi zmanjšali izgube toplote v sistemu daljinskega ogrevanja.

Sicer pa je župan Janković omenil še začetek gradnje kopališča Vevče, ki je že 14 let zaprto in propada. Na občini so namreč že pridobili gradbeno dovoljenje, ki zdaj čaka še na pravnomočnost. Kar malce žalostna pa je novica, da bo lastnik Heineken preselil proizvodnjo Pivovarne Union v Laško. Kaj bo zraslo na lokaciji pivovarne, za zdaj ostaja uganka.