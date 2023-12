Katastrofalne posledice za del prebivalstva in nov korak k centralizaciji

Če bo obveljala usmeritev zdravstvene politike za leti 2024 in 2025, ki predvideva, da Zavod za zdravstveno zavarovanje ne more skleniti pogodbe z izvajalcem za program z manj kot 0,2 tima, bo v Sloveniji nefinanciranih ostalo skupno 163 javnih zdravstvenih programov. Med drugim se bo zaprlo deset dispanzerjev za mentalno zdravje-pavšal (logopedija, defektologija in psihologija) in trije dispanzerji za mentalno zdravje.

Zdravstveni domovi, v katerih izvajajo te dejavnosti, so večkrat podali vloge za povečanje programa zaradi dolgih čakalnih dob. A namesto nujne širitve dispanzerjev, ki jo narekujejo potrebe v okolju, ministrstvo za zdravje ukinja tudi financiranje programov, namenjenih otrokom kot ranljivi populaciji.

V uvodu usmeritev zdravstvene politike so na ministrstvu za zdravje zapisali, da »so skupna prizadevanja vseh deležnikov v zdravstvu osredotočena na pacienta in njegovo dobrobit«. Z ukinjanjem financiranja programov z manj kot 0,2 tima (zdravstveni tim predstavlja najnižjo organizacijsko enoto v sistemu, torej ekipo ljudi, ki so nujno potrebni, da se lahko izvaja ambulantna dejavnost; en tim sta polno zaposlena zdravnik in medicinska sestra) si je težko predstavljati, kako bi bila lahko vožnja v najmanj uro oddaljena mestna središča v korist pacientom in kako bo to skrajšalo čakalne vrste. Rentgensko slikanje bo še vedno mogoče, a plačljivo v matičnem zdravstvenem domu, v Ljubljani pa na stroške ZZZS.

Na ministrstvu za zdravje s smernicami »naslavljajo prednostne naloge na področju zdravstva, s katerimi naj bi v naslednjih dveh letih zagotovili stabilnost zdravstvenega sistema, povečali dostopnost do zdravstvenih storitev ter zmanjševali izkazane neenakosti med prebivalci na ravni države in posameznih regij«.

Da se z ukinjanjem financiranja programov nič od tega ne bo uresničilo, so si enotni številni direktorji zdravstvenih domov in župani občin, ki bi jih odločitev ministrstva najbolj prizadela. Priliv pacientov na sekundarno raven zdravstva se bo občutno povečal. Rentgenskega slikanja na stroške ZZZS v svojih matičnih zdravstvenih ustanovah po novem ne bi mogli opraviti prebivalci kar 51 slovenskih občin.

V ZD Ilirska Bistrica, kjer imajo do najbližje bolnišnice uro vožnje, bi ukinitev programov pomenila katastrofo. FOTO: Dragica Jaksetič

Zdravstveno storitev k pacientu in ne obratno

V ZD Ilirska Bistrica, kjer imajo do najbližje bolnišnice uro vožnje, bi ukinitev programov pomenila katastrofo, je jasen direktor Boštjan Plešec. Izgubili bi rentgenske storitve, antikoagulacijsko ambulanto, center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti, šolsko kurativo ter program farmacevtskega svetovanja. Istočasno bi eden od zobozdravnikov, ki ima koncesijo, izgubil program mladinskega zdravljenja. »Iti bi morali v smeri, da zdravstveno storitev pripeljemo do pacienta in ne da ta hodi okoli po Sloveniji ter išče najhitrejšo obravnavo,« poudarja Plešec.

Zdravstveni dom Krško ima štiri programe zdravstvene dejavnosti z manj kot 0,2 tima – z dežurno službo 1 izvajajo akutno ambulantno obravnavo v NMP ob sobotah, nedeljah in praznikih. Od 1. januarja do 10. decembra letos je pomoč tam poiskalo 2067 pacientov. Ukinitev programa sicer ne bo neposredno ogrozila pripravljenosti ekipe NMP na področju nuklearne elektrarne Krško, lahko pa po besedah direktorice ZD Krško Tatjane Fabjančič Pavlič nekoliko podaljša čas intervencije za primer oskrbe na področju NEK ob sobotah, nedeljah in praznikih.

»Z 0,15 tima enkrat tedensko izvajamo diabetološko ambulanto. Od 1. januarja do 10. decembra smo v ambulanti obravnavali 1304 pacientov, 558 prvih pregledov in 746 kontrolnih pregledov,« dodaja direktorica. V Krškem bi izgubili tudi rentgen in antikoagulantno ambulanto.

Zdravstveno storitev bi morali pripeljati k pacientu. FOTO: Jure Eržen/Delo

Nov korak k centralizaciji države​

Po novih smernicah bi se med drugim ukinilo financiranje posameznih centrov za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog. Vsako leto se na podlagi 27. člena Uredbe 2023 na novo določi plan tima glede na število obravnavanih oseb v preteklem letu. Obseg programa je tako odvisen od števila obravnavanih oseb v posamezni Izpostavi ZZZS. V Ilirski Bistrici so v letu 2022 obravnavali 35 vseh oseb, od tega na metadonu 29 oseb. Glede na podatke prejšnjih let trend obravnavanih oseb narašča. Če bodo ostali brez tega programa, bodo odvisniki od prepovedanih drog ostali brez tovrstne zdravstvene oskrbe.

Ukinitev financiranja posameznih programov bi v zdravstvenih ustanovah pomenila nastanek kadrovskih viškov, podaljšale bi se bolniške odsotnosti, saj bi zaposleni za rentgensko slikanje porabili cel dan, nastala bi izguba zaradi neizkoriščenosti dragih medicinskih aparatur. V ZD Idrija, kjer jim preti izguba treh programov, tudi rentgenskega, so lani kupili nov rentgen, prenovili prostore, radioloških inženirjev za opravljanje diagnostike je dovolj, tako da čakalnih dob ni. Celotna investicija je znašala slabih 324 tisoč evrov.​

Za idrijskega župana Tomaža Venclja je ta smernica nov korak k centralizaciji države in k varčevanju na račun ljudi, ki ne bivajo v velikih mestih: »Že tako imamo s tem, ko živimo v oddaljenih krajih, veliko več stroškov kot prebivalci mest, potem pa nas še na ta način udarjajo. Ta odločitev vlade je nepojmljiva.«

Na ministrstvo za zdravje smo naslovili vprašanja, s čim upravičujejo ukinjanje financiranja programov z manj kot 0,2 tima, ali ministrica za zdravje podpira ta predlog in kako naj bi zmanjševal čakalne vrste, kar je ena od prioritet vlade. Odgovore še čakamo.