Postojna želi vodni park

Občina Postojna želi v prihodnjih letih zgraditi vodni park, ki bi ga uredili v javno-zasebnem partnerstvu. Po potrditvi investicijskega projekta na občinskem svetu bo začela občina z razpisom iskati zasebnega partnerja za projekt, katerega vrednost je ocenjena na 16 milijonov evrov.



Možnost koriščenja vavčerjev je po besedah postojnskega župana Igorja Marentiča pokazala, da Postojna nima potenciala za turiste, ki želijo na nekem območju preživeti tri ali štiri dni.



»Ugotovili smo, da moramo naši turistični ponudbi dodati še nekaj, kar bi obiskovalce za več dni zadržalo v Postojni in okolici. Bazenski kompleks bi poleg dodatne turistične ponudbe pomenil tudi višjo kakovost življenja. Predvsem pa bi vodni park domačinom prinesel nazaj bazen, ki si ga mnogi želijo,« je Marentič povedal za STA.



Prepričan je, da bodo imeli od tega korist vsi turistični ponudniki. Predvideva, da bo vodni park zanimiv za obiskovalce, ki živijo do 60 kilometrov od njega, računajo pa tudi na goste iz tujine.

Občina nima denarja

Če se bo na razpis prijavil le en interesent za javno-zasebno partnerstvo, bi lahko pogodbo z njim podpisali že aprila ali maja prihodnje leto. Po pridobitvi vse potrebne dokumentacije in dovoljenj pa bi gradnja lahko stekla v začetku leta 2022 in se zaključila v 13 mesecih.



Javno-zasebno partnerstvo naj bi trajalo 18 let, potencialni investitor, ki je že izrazil interes, pa prihaja iz tujine.



Občina Postojna denarja za tako veliko investicijo nima, je pa že zagotovila zemljišča v vrednosti približno 430.000 evrov in bo zasebnemu partnerju podelila pravico gradnje na njih. Finančni delež zasebnega partnerja pri projektu bi znašal 96 odstotkov naložbe. Predvidena je sicer ustanovitev skupnega podjetja, ki bo zadolženo za načrtovanje, gradnjo, financiranje, vzdrževanje in upravljanje projekta.



Po idejni zasnovi bo vodni park zgrajen na 30.000 kvadratnih metrih površine ter bo obsegal sedem zunanjih in tri notranje bazene, od tega en mini olimpijski plavalni bazen. Ob njem bo parkirišče za 366 avtomobilov in 11 avtobusov, prekrito s sončnimi celicami.

