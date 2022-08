V Ljubljani prvošolčkov več kot lani

V prestolnici bo v četrtek 1. septembra v novo šolsko leto vstopilo 26.554 učencev osnovnih šol, kar je 500 šolarjev manj kot leta 2018. Je pa na drugi strani precej boljša slika v vrtcih, kamor je vpisanih 13.069 cicibanov, le 14 manj, kolikor jih je trenutno v ljubljanskih vrtcih. Posebej je treba izpostaviti tudi dejstvo, da zadnja leta policija septembra v okolici šol ni zabeležila nobene nesreče z udeležbo otroka, kar Ljubljano po varnosti uvršča med najbolj varne evropske prestolnice.

Pred začetkom novega šolskega leta so v mestni hiši predstavili podrobnosti o vpisu, investicijah v vrtcih in osnovnih šolah ter o preventivnih dejavnostih najmlajših udeležencev v prometu.Foto: Voranc Vogel/Delo

Tokratna redna tiskovna konferenca ljubljanskega župana Zorana Jankovića v mestni hiši je bila namenjena predvsem široki in temeljiti predstavitvi novega šolskega leta v ljubljanskih šolah in vrtcih. Aktualne informacije in dogajanja sta predstavili Marija Fabčič, vodja občinskega oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje, in Meta Gabron, vodja občinske službe za razvojne projekte in investicije. V imenu ravnateljev ljubljanskih osnovnih šol je spregovorila Mateja Urbančič Jelovšek, predsednica aktiva ravnateljev OŠ in ravnateljica OŠ Majde Vrhovnik. O pripravah in aktivnostih za varno pot v šolo, ko bo na cestah množica osnovnošolcev, med njimi tudi tisti najmlajši, prvošolčki, ki jih bomo prepoznali po rumenih rutkah, pa so govorili mag. Damjan Petrič, direktor Policijske uprave Ljubljana, Roman Fortuna, vodja Mestnega redarstva, Robert Štaba, predsednik zavoda Varna pot in Emilija Mitrović Miloš, predsednica Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOL.

Jesen prinaša tudi slabšo vidljivost, zato je treba za vidnost poskrbeti z odsevnimi telesi in svetlimi oblačili. Foto Špela Kuralt/delo

Prvošolčkov več kot lani

Kot je povedala Marija Fabčič, je na območju Mestne občine Ljubljana letos 2856 prvošolcev v 129 oddelkih, kar je 55 več kot lani. Tudi sicer se število učencev v ljubljanskih osnovnih šolah povečuje. »V obdobju od 2009 do 2022 se je število osnovnošolcev v ljubljanskih javnih šolah povečalo z 19.172 na 25.356, kar pomeni, da naše šole letos obiskuje 6184 učencev več kot pred trinajstimi leti,« je pojasnila Marija Fabčič. Na vpis otrok vpliva zlasti število rojenih otrok na območju prestolnice, število odloženih vpisov v prvi razred osnovne šole in pa število prepisov v osnovno šolo na območju MOL iz drugega šolskega okoliša. V vrtce so sprejeli kar 97 odstotkov vpisanih otrok, na čakalni listi je namreč le 68 otrok. Med vpisanimi otroki je tudi 34 otrok beguncev iz Ukrajine, osnovne šole pa obiskuje 183 učencev iz Ukrajine.

Meta Gabron, vodja občinske službe za razvojne projekte in investicije, pa je predstavila investicije v okviru prenov in sanacij osnovnih šol in vrtcev v prestolnici. Med večjimi projekti je omenila celovito prenovo Vrtca Mojca, enote Kekec, kjer se bo prenova končala konec leta, in pa prenovo vrtca Oton Župančič, enote Čuri Muri, kjer bodo vrtec dozidali in povečali igralnice.

Kot je že večkrat poudaril župan Janković, so v preteklih letih vse stavbe osnovnih šol in vrtcev statično sanirali, tako da so zdaj protipotresno varne. Nadaljuje pa se energetska sanacija stavb. Od prenov osnovnih šol je Meta Gabron omenila rušitev in novogradnjo prizidka s telovadnico OŠ Riharda Jakopiča ter podobno prenovo OŠ Martina Krpana. Na OŠ Kolezija na Splitski ulici so dozidali telovadnico, OŠ Šmartno pod Šmarno goro je dobila novo športno in otroško igrišče, na OŠ Miška Kranjca pa so dozidali kar 14 učilnic.

Otroke naučimo kako pravilno in varno prečkajo cesto Foto Špela Kuralt/delo

Zadnja leta ni bilo nesreč

Roman Fortuna, vodja mestnih redarjev, pa je poudaril, da v sodelovanju s policijo in drugimi že od sredine avgusta pregledujejo poti v šolo, dodajajo manjkajoče oznake, hkrati pa so poostrili tudi nadzor hitrosti na šolskih območjih. Po besedah Damjana Petriča, direktorja ljubljanske policije, v zadnjih letih v septembru na šolskih poteh ali v okolici šol niso zabeležili nobene nesreče, kjer bi bil udeležen otrok. K tej nadvse razveseljujoči statistiki je prav gotovo pripomogla omejitev hitrosti na območju šol in vrtcev na 30 kilometrov na uro in pa postavitev merilcev hitrosti na občutljivih odsekih. Sicer je bilo lani v Sloveniji 125 nesreč z udeležbo otrok, od tega je bilo sedem otrok težje poškodovanih, v večini primerov je šlo za izsiljevanje prednosti, je poudaril Petrič.

Robert Štaba, predsednik zavoda Varna pot, kjer izobražujejo otroke, kako se vesti in paziti nase v prometu in poskušajo hkrati informirati tudi starše, pa ocenjuje, da je prestolnica podpisnica vizije nič, ki pomeni nič smrtnih žrtev in huje poškodovanih v prometnih nesrečah. Z vzgojo o varnosti v prometu začnejo pri najmlajših. Eden bolj simpatičnih projektov je Prometna deteljica, kjer otroke, stare od štirih do šestih let poskušajo naučiti, kako se obnašati v prometu in kako se varno voziti s poganjalčkom.

Za konec je župan Janković obljubil, da bo konec avgusta prihodnje leto z malo sreče pripravil tiskovno konferenco o začetku šolskega leta v novem prometnem izobraževalnem centru za otroke s poligonom na Cesti dveh cesarjev.