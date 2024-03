Vsak ukraden meter je v Piranu problem

V nadaljevanju preberite:

Pirančani so jezni, ker je lastnik stanovanja na Matteottijevi ulici št 2, na hiši, ki je v prvi vrsti ob piranskem pristanišču, zgradil pavilijon, kakršnega po laičnem mnenju v spomeniško zaščitenem mestecu in na tako izpostavljenem mestu ne bi smel dobiti. Zgodba ni preprosta zato, ker je investitor pridobil gradbeno dovoljenje, zanj pa vsa potrebna soglasja. Gradbeni inšpektor si je gradbišče ogledal in ugotovil, da so bila dela izvedena v skladu z gradbenim dovoljenjem.