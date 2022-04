Čez dobro leto dni na kavo sto metrov nad tlemi

Iz velike gradbene jame v neposredni bližini nekdanjega mizarstva v Rogaški Slatini bo v prihodnjih mesecih zrasel razgledni stolp Kristal. Sprva so ga načrtovali na območju stare glasbene šole, kjer bi bil razgled na Zdraviliški park, a tam postavitve ni dovolila spomeniška služba. Tu, kjer so dobili vsa soglasja, pa razgleda na Zdraviliški park ne bo. Župan Branko Kidrič vztraja, da bo stolp velika pridobitev in da bi se občini naložba povrnila v petih letih, če bo stolp obiskalo 50.000 ljudi na leto.

Infografika Delo

Slatinski župan si je ves mandat, ta je bil že sedmi po vrsti, močno prizadeval, da bi Rogaška Slatina dobila razgledni stolp. Prestati so morali referendum in poiskati novo lokacijo. Ali je bila tudi najbolj pametna (razgled), bomo videli čez leto dni, ko naj bi stolp stal, julija 2023 pa naj bi začel obratovati, je včeraj napovedal Kidrič. Na vrhu bo kavarna, kjer bo del tal prosojen. Etažo višje, na 100 metrih višine, bo razgledna etaža, kjer bodo omogočili let s Pegazom v virtualni resničnosti, na 104 metrih pa bo še vstop na odprto razgledišče na prostem.

Pri polaganju temeljnega kamna za stolp je danes županu pomagal minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek. Ta je bil tudi na seji občinskega sveta januarja 2019, ko so svetnikom predstavili projekt stolpa in 400 milijonov evrov vrednega orglarskega centra, ki je še vedno samo na papirju. Takrat je bil stolp ocenjen na 2,1 milijona evrov, danes je ocenjena vrednost projekta 4,05 milijona evrov. Od tega bo gospodarsko ministrstvo prispevalo dva milijona evrov, 600.000 evrov bodo dobili iz donacij, do zdaj je sodelovanje potrdilo 30 donatorjev. Občina bo zagotovila 1,45 milijona evrov.

Slatinski župan Branko Kidrič in minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek sta položila temeljni kamen za razgledni stolp Kristal. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Sama razgledišča

Na stolp sta vezana še dva projekta. Nadhod Sonce je že spremenil pogled na Rogaško Slatino ob vstopu vanjo. Gradbena pogodba zanj je vredna 1,6 milijona evrov, občina pa je za nadhod pridobila 1,2 milijona evrov iz Eko sklada. Pod stolpom bo še parkirišče P+R. Tako nadhod kot parkirišče bosta v celoti zaključena še to jesen, je napovedal Kidrič in dejal, da gre za prvi korak oživitve območja Tržaškega hriba: »Iz vseh hotelov bo v največ desetih minutah mogoče priti na lokacijo razglednega stolpa. Drugi korak je izgradnja razglednega stolpa, tretji korak pa je vezan na neomejene možnosti razvoja tudi na Tržaškem hribu, kjer želimo vzpostaviti urejene sprehajalne poti, predvsem pa ponovno zgraditi razgledni paviljon, ki je na vrhu hriba na najlepši točki, kjer je možen pogled na ožje zdraviliško jedro.«

Takega razgleda pa ni pričakovati z vrha stolpa Kristal. Že zaradi neurejene okolice na območju nekdanjega mizarstva, kjer orglarskega centra očitno ne bo. Kidrič je sicer dejal, da so se na občini oglasili potencialni investitorji: »Ne vemo, v kakšni smeri lastnik išče sovlagatelja, vendar računamo, da bi do sredine prihodnjega leta tu lahko bila že kakšna boljša zgodba, kot je danes.«

V neposredni bližini, kjer bo zrasel razgledni stolp, je objekt nekdanjega mizarstva. Tu so načrtovali 400-milijonski orglarski center, ki pa ga vsekakor do odprtja stolpa ne bo. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Za ureditev paviljona na Tržaškem hribu se bo občina prijavila na razpis ministrstva za gospodarstvo, ki je odprt do 20. aprila. Če bodo dobili denar, bi še to razgledišče uredili do leta 2024. O paviljonu ni še nič znanega, pa je minister Počivalšek ob obisku Rogaške Slatine komentiral še celjski viseči most: »Projekt, ki ga pripravljajo v Celju, je atraktiven, ima 365-dnevno težo. Kot tak je bil ocenjen pozitivno in ga bomo podprli.«