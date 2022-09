Odslej sprehodi po Soncu, drugo leto še proti nebu

Nadhod Sonce in parkirišče Park&Ride, ki so ju v Rogaški Slatini odprli včeraj, sta dva od treh projektov na območju nekdanjega mizarstva. Odprtje razglednega stolpa Kristal načrtujejo prihodnje leto. Nadhod in parkirišče sta stala skupno 2,5 milijona evrov, od tega je bilo 1,2 milijona evrov iz Eko sklada. Stolp naj bi stal 4,05 milijona evrov, od tega bo gospodarsko ministrstvo prispevalo dva milijona evrov. Načrtovali so še 600.000 evrov donacij, do 1. septembra so jih dobili 55.000 evrov.

Slatinski župan Branko Kidrič, ki občino vodi od njene ustanovitve leta 1994, si je v tem mandatu zastavil projekt postavitev stolpa. Tega zdaj stoji 11,55 metra od predvidenih 106 metrov. So pa včeraj odprli nadhod Sonce, ki je skupaj z dostopnimi rampami dolg 182 metrov, širok je 3,5 metra, kar zadošča za varen sočasni promet kolesarjev in pešcev. Kot je povedal Kidrič, je celotno območje prilagojeno tudi za invalide, prav zato ima nadhod samo petodstotni naklon. Na obeh straneh sta tudi dvigali, ki omogočata kolesarjem, da skupaj s kolesom dostopajo od že zgrajenega kolesarskega omrežja neposredno na nadhod.

Dvigali ob nadhodu Sonce omogočata, da kolesar s kolesom iz že zgrajene kolesarske steze pride neposredno na nadhod. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Skupaj z nadhodom so odprli še parkirišče P&R, kjer je skupno 51 parkirnih mest za osebna vozila, dve parkirni mesti za avtobuse ter 15 priključkov za izposojo koles. »Nadhod in parkirišče sta zastavljena tako, da z njima povežemo zdraviliško jedro, zdraviliški park z območjem Tržaškega hriba, hkrati pa delamo prvi korak tudi za razvoj preostalega dela degradiranega območja nekdanjega mizarstva,« je dejal Kidrič.

Stolpu naproti

Del razvoja bo stolp. »Izgradnja stolpa poteka po terminskem planu, zaenkrat so zabetonirani trije segmenti, naša ambicija je, da bi čez leto dni stolp sprejel prve obiskovalce,« je zadovoljen Kidrič. Cena stolpa se je sicer precej dvignila. Ko so projekt predstavljali občinskemu svetu januarja 2019, je bil ocenjen na 2,1 milijona evrov, zraven pa naj bi stal 400 milijonov evrov vreden orglarski center. Danes je ocenjena vrednost stolpa 4,05 milijona evrov, o orglarskem centru pa ni več govora.

Gradnja razglednega stolpa teče po načrtih. FOTO: arhiv občina Rogaška Slatina

Kljub dvigu cene Kidrič pravi, da je ta še obvladljiva in da iščejo kompromise. Na kaj bodo gledali obiskovalci stolpa, ko bodo pogledali v globino oziroma kaj bo s preostalim delom nekdanjega mizarstva, ki je zapuščeno, pa je Kidrič dejal, da se je z lastnikom, gre za družbo Bitermo nepremičnine, pogovarjal: »Povedal je, da se je interes za nakup tega preostalega zemljišča ob izgradnji nadhoda in parkirišča močno povečal.«

Eurojackpot

Morda bo zemljišče kupila prav občina, če bodo tako odločili Slatinčani. Občina jih je namreč do 15. septembra v anketi spraševala, za kaj želijo nameniti 1,42 milijona evrov, kolikor je še ostalo od skupno 1,67 milijona evrov iz davka od iger na srečo, ko je Slatinčan januarja zadel Eurojackpot. Med možnostmi v anketi so ponudili tudi odkup zemljišča nekdanjega mizarstva.

Novi nadhod Sonce, ki je precej spremenil izgled vstopa v mesto, je z vsemi rampami dolg 182 metrov. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Občina je poleg sredstev ministrstva za gospodarstvo, nekaj so jih že dobili, za postavitev stolpa načrtovala tudi 600.000 evrov donacij. Na februarski seji občinskega sveta je Kidrič na vprašanje, za kolikšen znesek so že podpisane donatorske pogodbe, glede na javno objavljeni zapisnik odgovoril: »Donatorske pogodbe so podpisane v višini 600.000 evrov.« Svetnica Andreja Flucher je po zakonu o dostopu do informacij javnega značaja zahtevala seznam pogodb, vsebino pogodb, saj je želela videti, do kdaj je treba sredstva po pogodbi nakazati in kakšna je višina donacij. Posredovati je morala informacijska pooblaščenka, a je zoper njeno odločbo občina 25. avgusta vložila tožbo na upravno sodišče. Pogodb tako svetnica še vedno ni dobila, je pa občina svetnici Tereziji Tomić 13. septembra poslala datume posameznih donacij in njihove višine. Po tem spisku je občina od pričakovanih 600.000 evrov do 1. septembra dobila 55.000 evrov donacij od 17 različnih donatorjev.