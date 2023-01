Pišek: Celjska koča bi morala biti planinska

Pišek Gostinstvo, katerega prokurist je predsednik sekcije za promet pri OZS in celjski mestni svetnik Peter Pišek, je dva dni po drugem krogu lokalnih volitev, ko se je kot župan poslovil Bojan Šrot, odpovedalo najemno pogodbo za hotel na Celjski koči. Govorice, da je imelo podjetje dogovorjeno nižjo najemnino, kot je bila določena v pogodbi, ne držijo, o čemer smo se prepričali z vpogledom v vsa plačila in pogodbo.

Ko je junija lani družina Pišek oznanila, da bodo postali najemniki Celjske koče, so se mnogi spraševali, zakaj se je Peter Pišek, ki se rad pohvali, da njegovo avtoprevozniško in logistično podjetje dobro posluje, odločil za ta korak. Do takrat namreč Celjski koči ni šlo. Smučišče so najbolj prizadele mile zime, letošnja je še posebno uničujoča, poleg tega pa med tednom in ob koncih tedna z deževnim vremenom praktično ni obiska.

Pišek Gostinstvo je bilo v sodni register vpisano aprila lani, manj kot mesec dni pred razpisom za Celjsko kočo. Pišek je že lani zanikal, da je bil najem vnaprej dogovorjen. Gostinstvo Pišek je ponudilo 5000 evrov mesečne najemnine, občinsko podjetje ZPO, ki je oddalo Celjsko kočo v najem, je v razpisu izhodiščno ceno postavilo nižje – 4147 evrov. Prav toliko izhodiščna cena najema znaša zdaj, ko je ZPO objavil nov razpis, morebitni ponudniki se lahko prijavijo do ponedeljka. Za zdaj ponudb ni.

Govorice, da je bil Pišek dogovorjen, da bodo plačevali manj, glede na dokumentacijo, ki smo jo pregledali na ZPO, ne držijo. Pogodba vsebuje mesečno najemnino 5000 evrov, iz računov in bančnih izpiskov pa izhaja, da je Pišek Gostinstvo družbi ZPO v pol leta plačalo skupno 84.231,96 evra stroškov, od tega 30.000 evrov najemnine. ZPO pa je za različne storitve Pišek Gostinstvu plačalo skupno 17.485,77 evra.

Negotova prihodnost

Peter Pišek je pojasnil, da so se za odpoved najemne pogodbe odločili, ker »ni kadrov, ker je treba spremeniti koncept Celjske koče in opraviti investicijsko vzdrževanje v minimalni višini 700.000 evrov«. Da tega ni vedel prej, je težko verjeti, sploh ker so bile te stvari omenjene tudi v poslovnem načrtu, ki ga je Pišek Gostinstvo predložilo ob razpisu. Na ZPO so odgovorili tudi, da je bilo podjetju predstavljeno »celotno poslovanje objekta Celjska koča, predstavljeni so bili sistemi za delovanje ter so bili opozorjeni na zadeve, kjer je potreben večji poudarek na vzdrževanju«. Tudi Pišek je lani, ko so vzeli v najem Celjsko kočo, dejal, da se bodo v dogovoru z občino takoj lotili energetske sanacije in sanacije kanalizacije. Zdaj na celjski občini pojasnjujejo: »Dogovora med Mestno občino Celje in Gostinstvom Pišek ni bilo.«

V ZPO navajajo, da so redno vzdrževali objekt ter izpolnjevali »zahteve kategorizacije nastanitvenega objekta skladno z zakonom, tako da sanacija ni potrebna«. Da bi bilo treba Celjsko kočo prekategorizirati, pa meni Pišek: »To bi morala biti planinska koča, ki bi jo dali nekomu v brezplačni najem. Zame je Celjska koča še vedno največji biser, ampak koncept je treba spremeniti. Hvaležen sem bil, da sem dobil priložnost, dogovori pa se niso spoštovali.«

Na celjski občini so zapisali, da Celjsko kočo prepoznavajo kot pomemben motor turizma in športa v občini, »zato pričakujemo, da bo ZPO kot lastnica objekta naredila vse, kar je v njeni moči, da bo Celjska koča delovala naprej«. Župan Matija Kovač pa je za Delo dodal, da imajo s Celjsko kočo načrte: »To območje želimo razvijati še naprej, kar upoštevamo tudi pri občinskem prostorskem načrtu in snovanju projektov za področje športa in rekreacije za prihodnje obdobje.«