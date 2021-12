Poslovni center lahko ogrozi stolp

Občina Rogaška Slatina je po navedbah župana Branka Kidriča včeraj že vrnila neupravičeno porabljena evropska sredstva za poslovni center Vrelec. Urad za nadzor proračuna je predlagal vračilo vseh sredstev, skupno 1,1 milijona evrov. Ministrstvo za gospodarstvo Zdravka Počivalška, ki je bil na odprtju poslovnega centra, se ni strinjalo in je zahtevalo vračilo tretjine sredstev. Na občini so prepričani, da nepravilnosti ni bilo, denar pa so vrnili zgolj zato, da se lahko prijavljajo na razpise ministrstva.

Poslovni center Vrelec so odprli dva meseca pred lokalnimi volitvami 2018. Šele nekaj mesecev kasneje, januarja 2019, je bila izdana odločitev o podpori za sofinanciranje. Prav to je bil ključni očitek urada za nadzor proračuna, da namreč občina ni izpolnjevala pogoja iz smernic gospodarskega ministrstva in pogodbe o sofinanciranju, »da aktivnosti na operaciji, za katero se pridobi sofinanciranje, na dan izdaje odločitve o podpori niso zaključene. Zaradi neizpolnjevanja pogoja je po našem mnenju celotna operacija neupravičena do sofinanciranja evropskega sklada za regionalni razvoj.«

Nepravilnosti je bilo še precej več, a je ministrstvo za gospodarstvo očitno vsaj delno prepričala 29-stranska obrazložitev občine, in je zahtevalo nazaj 357.220 evrov. Svojo odločitev je to ministrstvo sporočilo ministrstvu za finance 24. decembra 2020, neuradno je bila občina s tem seznanjena, smo slišali na seji občinskega sveta. Uradni zahtevek so prejeli aprila letos, zamudne obresti pa so skladno s pogodbo tekle od dneva, ko je občina prejela denar. Nateklo se jih je za 74.145 evrov.

Kaj bo s stolpom?

Svetniki SD so več mesecev opozarjali, da je treba sredstva takoj vrniti. »Famozna obrazložitev epskih razsežnosti me ni prepričala ne o krivdi ministrstva ne o nedolžnosti občine. Občini je sicer z argumenti uspelo znižati znesek, a je vendarle naredila za 431.000 evrov veliko napako,« je ta teden dejala Terezija Tomić. Katja Turnšek Sambolić je opozorila na visoke obresti: »74.000 evrov pomeni, da bi lahko plačali dežurnega zdravnika.« Andreja Flucher je poudarila, da bi morali svetnike pravočasno obveščati in ukrepati: »Tudi k sklicu današnje seje vas je prisililo le to, da se ne morete prijaviti na noben razpis. Očitno je pomembno le, da gremo do konca. Četudi nezakonito. Tu je šlo za zavestno zavajanje ministrstva.«

Župan Branko Kidrič je dejal, da so tehtali med dvema scenarijema: »Ali čakamo na odločitev ministrstva, kdaj bo nadaljevalo postopek pred sodiščem in s tem tvegamo dolgotrajnost postopka in plačilo dodatnih stroškov, v tem času pa ne moremo kandidirati na noben javni razpis ministrstva. Drugi scenarij pa je, da zahtevek poravnamo in odpremo možnosti kandidature na nove razpise. Z željo po izzivu pridobiti nova sredstva smo se odločili za drugi scenarij.«

Razpise in sredstva potrebujejo za postavitev razglednega stolpa. Teh je zdaj še manj, saj bodo denar za vračilo vzeli prav s postavke za stolp. Kaj to pomeni za stolp, Kidrič še ne ve: »V tem trenutku nimamo rešitev. Ko bo zaključen postopek javnega naročila za izbiro izvajalca (za gradnjo stolpa, op. p.) s pravnomočnim sklepom, bomo obvestili občinski svet o predlogu rešitve.«