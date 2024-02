Za nižje cene ogrevanja odšli v Ljubljano

Predstavniki Ljudske iniciative Velenje so svoje zahteve za znižanje cen toplotne energije dopoldne predali Termoelektrarni Šoštanj (Teš), nato pa se odpeljali v Ljubljano. Državnemu zboru, vladi in ministrstvu za okolje, podnebje in energijo so predali več zahtev, med drugim za znižanje stopnje DDV za toplotno energijo in izločitev emisijskih kuponov iz cene toplote.

Cene toplotne energije v sistemu daljinskega ogrevanja v Šaleški dolini so po podatkih Agencije za energijo najnižje v državi, kar številnih Velenjčanov, ki so dobili položnice, na katerih je tudi več kot 400 evrov za ogrevanje, ne tolaži. Agencija sicer ugotavlja tudi, da spada ta sistem med tiste z največjimi izgubami in tiste, kjer je največja letna poraba gospodinjskega odjemalca v večstanovanjskih stavbah.

Infografika Delo

Predstavnik ljudske iniciative Asmir Bećarević se je na ugotovitve agencije odzval, da so ugotovitve o visokih izgubah »dokaz, da občina in Komunalno podjetje Velenje ne skrbita gospodarno za ta sistem, zato pričakujemo, da prevzamejo odgovornost in odstopijo s svojih položajev. Ne moremo se strinjati s trditvijo, da smo mi najbolj potratni, mogoče so do teh izračunov prišli prav zaradi izgub, ampak na podlagi položnic iz okoli 70 objektov lahko rečemo, da je poraba v gospodinjstvih približno takšna kot drugod po Sloveniji.«

Na dejstvo, da imajo vendarle najnižjo ceno ogrevanja, pa je Bećarević jasen: »Prav je, da je najcenejša. Morala bi biti. Večkrat smo poudarili, da te proizvodnje toplotne energije ne moremo primerjati s proizvodnjami v drugih sistemih, ki potrebujejo za proizvodnjo nakup energentov. V Šaleški dolini pa sami proizvajamo toploto s kogeneracijo in uporabljamo že izkoriščeno oziroma oddelano paro, strošek je tako bistveno nižji kot drugod.« Tudi z obljubami, da bodo imeli še naprej najcenejše ogrevanje, so pred leti ljudi prepričevali, da je naložba v Teš 6 smiselna.

Zahteve

Ljudska iniciativa zahteva znižanje DDV za toplotno energijo z 22 na 9,5 odstotka, izločitev stroška emisijskih kuponov iz cene toplote, finančne spodbude za sisteme daljinskega ogrevanja in proizvodnjo toplotne energije s kogeneracijo, odškodnine za degradacijo okolja in ljudi v Šaleški dolini, spremembe pravilnikov in aktov o načinu odčitavanja in delitve porabljene toplote. Pričakujejo, da se bodo pristojni na zahteve odzvali v štirinajstih dneh, ko se bodo dogovorili, do kdaj je treba zahteve izpolniti, sicer napovedujejo referendum. Ta o davkih sicer ni dopusten.

Hkrati iniciativa predlaga uvedbo višjih davkov na dobiček iz naslova trgovanja z emisijskimi kuponi. »Ugotavljamo, da osebe, ki trgujejo z emisijskimi kuponi, iz leta v leto povečujejo svoje premoženje in postajajo milijonarji, medtem ko prebivalci Slovenije zmrzujejo v svojih stanovanjih in varčujejo pri toplotni energiji. Predlagamo tudi, da se uvede dodatna obremenitev na uvoz električne energije, ki je proizvedena v državah, kjer niso obremenjeni z emisijskimi kuponi,« je dejal Bećarević.

Pomoč občanom

Iz Teša so odgovorili, da toplotna energija, ki jo zagotavljajo, ni odpadni produkt in da pare, ki jo uporabljajo za proizvodnjo toplote, ne morejo uporabiti za proizvodnjo električne energije. Iniciativa od Teša zahteva znižanje cene toplotne energije na 20 evrov na megavatno uro, v Tešu pa odgovarjajo, da ceno regulira Agencija za energijo in da so jo zaradi ugodnejšega nakupa emisijskih kuponov s 1. februarjem znižali na 48,13 evra na megavatno uro.

Iz Mestne občine Velenje so sporočili, da se je variabilni del cene, na katerega najbolj vpliva prav cena toplote v Tešu, dvignil od 14 evrov na megavatno uro v letu 2017 na skupno 68 evrov letos. Dodali so, da je fiksni del nespremenjen od leta 2017. Po pozivih in protestih ljudske iniciative je občina povečala pomoč občanom pri plačilih ogrevanja. Kot so odgovorili iz občine, je število vlog naraslo, samo prejšnji teden so jih prejeli več kot 500. Za mesec januar so 98 uporabnikom že upoštevali toplotni dodatek v skupni višini 4774,79 evra ter izplačali izredno denarno pomoč v višini 15.272,65 evra.