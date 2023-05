50.000 kilometrov podarjenih vozniških užitkov z modelom Taycan

Zgodba prihodnosti, tehnologije, zmogljivosti, prestiža in trajnosti je tako še korak bližje vam.

Zmogljivost, udobje, prestiž in obenem tudi trajnost. To so elementi, ki se združujejo v električnih športnikih, modelih Porsche Taycan. S Taycanom se lahko v istem dnevu odpravite po rednih opravkih, na daljše potovanje ali celo na dirkališče. Če bi želeli, pa bi lahko z njim obkrožili tudi svet. Kako?

Če kdaj, je zdaj idealen čas za prehod v novo dobo električne mobilnosti. Razpršenost omrežja javnih polnilnic, ki jih dopolnjujejo tudi posebej rezervirane za voznike avtomobilov znamke Porsche, omogoča, da se lahko brezskrbno odpravite na katerokoli pot – tako doma kot v tujini.

50.000 kilometrov ob nakupu novega modela Taycan

Pri Porsche Centru Ljubljana vam ob nakupu kateregakoli novega modela Taycan podarijo vrednostno kartico MOON charge, ki bo vaše raziskovanje novih poti ponesla do 50.000 kilometrov daleč.

Če postavimo v perspektivo, bi to pomenilo, da lahko obkrožite ekvator – dolg je približno 40.000 kilometrov – ali pa prevozite kar vse javne ceste v Sloveniji, saj merijo prav toliko kot pot okoli sveta. Hkrati pa vam ostane še nekaj tisoč priložnosti za nove cilje.

Ta teoretični scenarij dobro prikaže dejansko vrednost in smotrnost izbire električnega Porscheja prihodnosti, saj je obilica vozniških užitkov za vsakega novega lastnika tako popolnoma brez skrbi.

A zakaj prav Taycan? Zmogljivost in udobje, združena v tipičnega Porscheja

Porsche Taycan je električni avtomobil, ki je vse od predstavitve leta 2019 najboljša izbira za električno mobilnost brez kompromisov.

Z dvema elektromotorjema Taycana Turbo S, ki na cesto potisneta vse do 761 konjskih moči, boste doživeli pospeševanje iz mirovanja do hitrosti sto kilometrov na uro v neverjetnem času 2,8 sekunde. S Taycanom GTS z veliko baterijo Performance Battery Plus pa se boste z enim polnjenjem zapeljali do 624 kilometrov daleč. Takšen doseg več kot zadošča za veliko večino potreb, še posebej v Sloveniji, kjer je v tej številki zajeto celotno omrežje avtocest in hitrih cest.

Polnjenje na vsakem koraku z mrežo javnih in Porschejevih polnilnic

Lastnikom električnega Porscheja so na voljo različni tipi polnilnih postaj, od standardnih gospodinjskih vtičnic do hitrih polnilnic, ki omogočajo polnjenje v nekaj minutah. Posebna pozornost je namenjena omrežju Supercharger, ki ga ponujajo pri Porsche Centru Ljubljana in omogoča polnjenje Taycana z močjo do 270 kilovatov.

Slovenija pa je danes že dobro pokrita z omrežjem polnilnic, kar omogoča varno in enostavno polnjenje električnih avtomobilov na različnih lokacijah po državi. Kako v praksi delujeta polnjenje in potovanje z modelom Taycan, si lahko ogledate tudi v videovodniku, v katerem predstavljamo vse tipe polnilnih postaj.

Spoznajte model Taycan od blizu: dizjan, tehnologija, udobje, polnjenje in vožnja

Čistokrvni športnik in tipičen Porsche daje vpogled v prihodnost električne mobilnosti. Da bi bolje razumeli vse njegove lastnosti, vas vabimo k ogledu videopredstavitve, v kateri smo podrobno in od blizu predstavili vse značilnosti modela.

Vse to in še več lahko tudi sami spoznate ter preizkusite v salonu Porsche Center Ljubljana, kjer vam bodo njihovi izkušeni prodajni svetovalci predstavili svet znamke Porsche in vozil, ki navdihujejo.

* Izračun 50.000 kilometrov poti na vrednostni kartici MOON charge je bil narejen na podlagi trenutnih cen električne energije in podatkov WLTP za model Taycan Turbo. Dejanski doseg in količina kilometrov z dobroimetjem na vrednostni kartici lahko variirata.

Izberite svoj Porsche Taycan še danes in izkoristite ekskluzivno financiranje z izjemno ugodno akcijsko obrestno mero. Financiranje E-ofenziva velja za vse nove modele Taycan, Taycan Sport Turismo in Taycan Cross Turismo, ki jih s Porsche konfiguratorjem sestavite po svojih željah in za vse nove avtomobile iz naše zaloge. Izračunajte Porsche Financiranje E-ofenziva tukaj.