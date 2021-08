Bolj mestni kot terenski avtomobil

V prispevku preberite:

Gotovo spada med križance, ki so ob razvoju tega avtomobilskega sektorja najbolj opozorili nase, a pri Oplu so v drugi generaciji poskrbeli za precej sprememb. Med večjimi je ta, da opel mokka nima več štirikolesnega pogona, ima pa zato precej modernejšo podobo.Pomembna novost je tudi, da je mokka v drugi generaciji lahko povsem električni model, toda tokrat smo preizkusili 1,2-litrsko bencinsko različico s 130 konjskimi močmi. Kako se odreže v vsakdanji uporabi? Kako pa je s prostornostjo in ureditivijo kabine?