Družinski avtomobil za racionalne

Nakup družinskega avtomobila je s postopnim izginjanjem praktičnih enoprostorcev postal pravi izziv, še posebej za tiste, ki jim danes priljubljeni koncept mestnih terencev ne ustreza najbolj. Zato je novi jogger dobrodošla novost, ki utegne mešati štrene marsikateri znamki, ki meri na družine. Po besedah predstavnikov Dacie jogger združuje dobre strani mestnih terencev, karavanov in velikoprostorcev.

No, mi ga imamo kar za enoprostorca s terenskimi potezami, navsezadnje je odmaknjen od tal 200 milimetrov, kar je skoraj toliko kot pri hišnem terencu dusterju. Zakaj bo jogger premešal karte na trgu? Tudi zato, ker je na zunaj dobro videti – zadek nas je na prvi pogled spominjal na karavane švedske premijske znamke – in tudi vožnja z njim je prijetna. Vsaj takšni so naši prvi vtisi. Zmotil nas je le hrup zračnega piša pri večjih avtocestnih hitrostih.

Zadek hočeš nočeš spominja na švedsko premijsko znamko. FOTO: Blaž Kondža

Novinec ima še nekaj asov v rokavu, eden je gotovo možnost nakupa sedemsedežne verzije, pri čemer v drugi in tretji vrsti brez težav udobno sedijo tudi odrasli. Pohvalno je še, da lahko sedeža v tretji vrsti s tremi preprostimi potezami odstranimo iz avtomobila, in ker vsak tehta le 10 kilogramov, za to ne potrebujemo silaka. »Sedemsedežnika za ceno okoli 15 tisočakov na evropskem trgu ne boste našli,« so pri tem poudarili predstavniki Dacie. Dodajmo, da bo mogoče naročiti tudi petsedežno različico.

Multimedijski sistem je na voljo v treh izvedbah, pri čemer funkcijo vstopne naprave media control lahko razširimo s pametnim telefonom. FOTO: Dacia

Ugodna cena seveda pomeni nekatere kompromise, tako bomo v joggerju zaman iskali najsodobnejše asistenčne sisteme, digitalizacijo vsepovsod in prestižne materiale. Vendar to niso slabi kompromisi, bi pa morali zahtevnejšim kupcem joggerja ponuditi na izbiro kakšen močnejši motor, samodejni menjalnik in štirikolesni pogon. Močnejši motor in samodejni menjalnik bomo dočakali prihodnje leto, ko je načrtovan prihod hibridne izvedenke joggerja, v katero bo vgrajen že znani Renaultov hibridni pogonski sklop z največjo močjo 103 kilovate.

Do takrat pa bosta kupcem na voljo dva bencinska litrska trivaljnika, 1.0 ECO-G 100, ki deluje tako na bencin kot avtoplin in razvije največjo moč 74 kW, in 1.0 TCe 110, ki razvije največjo moč 81 kW. Odliki prvega sta gotovo tisočkilometrski doseg, saj zalogovnika sprejmeta 50 litrov bencina in 40 litrov utekočinjenega naftnega plina (UNP), in nižji stroški zaradi možnosti vožnje na UNP, ki je cenejši od bencina.

Jogger je dolg 4,57 metra, lahko je opremljen s petimi ali sedmimi sedeži. Foto Dacia

Z močnejšim bencinarjem je vožnja malenkost bolj dinamična. Bojimo pa se, da se ta dinamičnost hitro izgubi, ko v avtomobil sede celotna družina z vso dopustniško prtljago in psom vred. Motorjem primerne so tudi vlečne sposobnosti joggerja: vleče lahko do 625 kilogramov težko prikolico brez zavor ali do 1200 kilogramov težko prikolico z zavorami.

Prilagodljivost prostora

Prilagodljivost notranjosti je pomemben adut joggerja.

Prilagodljiva notranjost je joggerjev adut. FOTO: Blaž Kondža

Ko že omenjamo prtljago, 4547 centimetrov dolgi jogger se ponaša z velikim in prilagodljivim prtljažnim prostorom. Petsedežnik ima tako 829 litrov prostora, ki ga lahko povečamo z zlaganjem druge vrste sedežev v razmerju 60: 40 in dobimo 2094 litrov.

Pri sedemsedežni različici pa začnemo z 220-litrskim prtljažnikom. Ko zložimo tretjo vrsto sedežev, dobimo 699 litrov prostora. Če tretjo sedežno vrsto odstranimo iz avtomobila, se prostor poveča na 820 litrov. Ko v nadaljevanju zložimo še drugo vrsto sedežev, pa končamo pri 2085 litrih prostora, ki v dolžino meri dva in v širino en meter.

Jogger ima še eno presenečenje: z opremo comfort dobimo vgrajene modularne strešne nosilce. S tem odpadeta vsaj dve težavi, nakup ustreznih strešnih nosilcev in njihovo shranjevanje. Nosilnost je uporabna za prevoz smuči, recimo, ali navadnih koles, električna pa bomo morali namestiti na poseben nosilec, ki se pripne na vlečno kljuko; zadnjo najdemo tudi na seznamu dodatne opreme.

Spomladi jogger priteče v Slovenijo

Slovenski cenik novega joggerja je znan in trgovci naročila že sprejemajo. Anže Sernel, direktor prodaje in marketinga za znamko Dacia v regiji Adriatic, takole opiše pričakovanja: »S tem modelom imamo zelo velike ambicije. V prvem mesecu naročil smo ustvarili 15 odstotkov letnega načrta, kar je zelo dobro. Prve dobave bodo v začetku aprila.« Na trgu bo na voljo s tremi paketi opreme, essential, comfort in extreme. Vstopni model jogger essential 1.0 ECO-G 100 s petimi sedeži stane 13.890 evrov, s sedmimi pa 14.640 evrov. Najdražji na ceniku je ta hip jogger extreme 1.0 TCe 110 s sedmimi sedeži, zanj je treba odšteti 18.140 evrov.

Za hibridni pogon naši kupci niso pripravljeni plačati Produktno vodjo pri Dacii Andreeo Guinea, ki je med drugim odgovorna za model jogger, smo povprašali o prihodnosti enoprostorcev, avtoplina in električnega pogona. Zakaj Renault umika enoprostorce, Dacia pa ima tak novi model? Jogger v bistvu ni enoprostorec, temveč nov koncept srednje velikega družinskega avtomobila, ki ima sedem pravih sedežev. Lahko bi rekli, da je na križišču več karoserijskih slogov. Vsekakor bi bili radi z njim še bolj navzoči v C-segmentu, ki je po prodaji najštevilčnejši v Evropi. Za koga naj bi bil zanimiv jogger? Uporabljamo ga lahko v mestu, saj ni prevelik, obenem pa je zaradi modularnosti in prostornosti tudi vozilo za prosti čas. Tu so nekatere pametne rešitve »a la Dacia«, kot jim pravimo interno, na primer modularni strešni nosilec. Čemu pogon na avtoplin v času, ko vsi govorijo o elektriki? Avtoplin je naša uveljavljena in preizkušena rešitev, pri kateri pridemo do filozofije naše znamke: dati kupcem najboljšo ponudbo. Avtomobil s takšnim motorjem je za kupca za nekaj sto evrov cenejši od bencinskega in tudi plin kot gorivo je v primerjavi z bencinom občutno cenejši. Zakaj hibridna izvedba šele prihodnje leto? Hibridni pogon je še vedno draga tehnologija, za katero pa naši kupci niso pripravljeni plačati. Podobno velja za električni motor. Seveda je tehnika v Renaultovi skupini na voljo, tako da, ko bo čas pravi, jo bomo preprosto vzeli s police in vgradili v dacio. Smo pa lani predstavili naš prvi električni model dacia spring, tako smo navzoči tudi v tem segmentu.