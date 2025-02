Družinski SUV iz Škode

V nadaljevanju preberite:

Kodiaq je bil že v prvo za Škodo nesluten uspeh in znamka seveda na veliko kupcev meri tudi v drugem poglavju, v katerem se postavlja s skupkom drobnih izboljšav, pa le ne spreminja svojega bistva.

Sicer bi si želel, morda celo pričakoval, da bo Škoda kdaj imela kakega enoprostorca, pa se česa takega niso lotili in so z vsemi silami krenili v športne terence. Kodiaq je bil njihov prvi in največji tovrsten predstavnik, in čeprav je v novi izvedbi zrasel za sedem centimetrov, s 467 centimetri dolžine le še ni prevelik