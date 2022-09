Električni izstrelek z veliko prostora

V prispevku preberite:

Teslin model Y je deklariran kot SUV-nadgradnja nekoliko starejše limuzinske različice tesla 3. Ker pa v resnici ne gre za terenca, bi bilo verjetno bolje, da bi ga poimenovali kot sodobno in v Teslinem slogu povsem električno reinkarnacijo enoprostorca. Tesla Y namreč ob električni vožnji ponuja presenetljivo veliko prostora in uporabnosti. Letos je to tudi najbolje prodajani električni avtomobil v Sloveniji, prav tako v Evropi. Preizkusil sem teslo Y performance, ki je z močjo nabita najbolj športna izvedenka tega modela.