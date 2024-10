Elroq kot električni karoq

Navedba v naslovu ni čisto natančna. Električna škoda elroq je podobne, a ne enake velikosti kot bencinski oziroma dizelski karoq, vendar oba sodita med ne prevelike križance. Elroq tudi ni le drugačna pogonska izvedba karoqa, ampak samostojen povsem električni model. Poleg tega z novo podobo, predvsem sprednjega dela, začenja novo podobo znamke. Na evropske trge prihaja v prvem četrtletju prihodnjega leta, tudi k nam. Na razkritju v Pragi so govorili o vstopni ceni 34 tisoč evrov, kar bo seveda treba še doživeti.

Oliver Stefani, pri Škodi vodja oblikovanja, je skupaj s šefom znamke Klausom Zellmerjem ob razkritju novega avtomobila prvič predstavil tudi nov oblikovalski jezik, ki ga utegnemo sčasoma videti še v naslednjih prenovljenih ali povsem novih modelih znamke iz Mlade Boleslav. Predvsem je drugačen pristop pri oblikovanju sprednjega dela, z bolj zaprto masko in deljenimi sklopi žarometov, ki so ga po angleško poimenovali modern solid. Na motornem pokrovu drugače kot pri dosedanjih modelih ni več znaka znamke, temveč je napisano ime.

Notranjost z dobrimi materiali in dokaj znano ureditvijo upravljanja FOTO: Gašper Boncelj

Prtljažnik ima 470 litrov in nekaj praktičnih rešitev. FOTO: Gašper Boncelj

Zadaj je solidno prostorno. FOTO: Gašper Boncelj

Elroq ima še nekatere nove, bolj čiste poteze, vsaj s strani in od zadaj pa je vendarle prepoznaven član Škodine modelne družine, zadaj se sploh zdi kot skrajšani enyaq. Levo spodaj ima napis modela, nima pa oznake iV (elektrificirani model), ta je po novem pridržana le za Škodine modele, ki so v pogonskem smislu priključni hibridi. Sicer so na predstavitvi poudarjali, da so se trudili tudi z aerodinamiko, navajajo količnik upora 0,26.

Novinec je po enyaqu drugi Škodin povsem električni model, a je s 449 centimetri od prvega bistveno manjši. Po drugi strani je za 10 centimetrov daljši in tudi nekaj centimetrov širši in višji od karoqa, omenjenega v uvodu. Pripravljen je na zdaj že dobro znani skupni osnovi koncerna Volkswagen za električne avtomobile (MEB), motor ima zadaj, pogon je na zadnji kolesi. Ima tri različno zmogljive baterijske sklope, s 52, 59 in 77 kWh, in v povezavi z njimi tri različno močne električne motorje (125, 150 in 210 kW). Tako imamo lahko tržne oznake: elroq 50, elroq 60 in elroq 85.

Kot rečeno, je prenos moči speljan na zadnji kolesi, bo pa kasneje elroq nared tudi s sprednjim motorjem in štirikolesnim pogonom, v tem primeru bo sistemska moč predvidoma še nekoliko večja.

Odvisno od zmogljivosti baterije in pogona govorijo o uradnem dosegu 370, 400 in 560 kilometrov, v praksi bo seveda manjši, koliko konkretno, pa bo pokazal šele preizkus. Prav tako bomo lahko šele takrat kaj rekli o dejanski hitrosti polnjenja; uradno je sicer največja moč polnjenja z enosmernim tokom, odvisno od izvedbe, 145, 165 oziroma 175 kW, polnjenje na polnilnicah z izmeničnim tokom je možno z močjo do 11 kW.

Na voljo bodo trije različno močni pogoni in baterije. FOTO: Gašper Boncelj

Prvi vtisi v notranjosti so pozitivni, čeprav po drugi strani ne gre za revolucijo. Kot še v kakem električnem modelu koncerna sta tu (pre)velik sredinski zaslon in (pre)majhen zaslonček za volanom. Vendarle je v redu, da je na volanu in srednjem delu armaturne plošče kar nekaj gumbov in stikal. Elroq bo imel možnost prikaza podatkov na zaslonu, tudi s tako imenovanim sistemom razširjene resničnosti, ki na primer projicira usmerjevalne puščice v resnično okolje, med vozne črte.

Poudarjajo, da so sedežne obloge v glavnem iz recikliranih materialov, kar se sliši dobro, a preveriti tega pač ne moremo. So pa na premieri vsaj na otip delovale kvalitetno. Sredinski del med sprednjima sedežema ponuja dobro oporo za roke, veliko je različnih rešitev za spravljanje stvari.

Razkritje v Pragi na Vltavi FOTO: Gašper Bonceljj

Zadaj je solidno prostorno. Na sredinskem delu sicer ravnega dna je bil v enem od primerkov odlagalni prostor, ampak tega lahko odstranite, tako da je dno povsem ravno. Srednji del klopi za morebitnega tretjega potnika je seveda ožji. V Škodinem slogu je v avtu povsod veliko odlagališč, tudi v prtljažniku, na primer v dvojnem dnu in v mreži pod polico, ki je pripravna za polnilni kabel. Polico lahko nastavimo na nižji nivo ali pa jo zložimo h klopi. Prtljažnik v osnovi sprejme kar ugodnih 470 litrov, povečuje oziroma podira se le v razmerju 60/40, ima pa dodatno precej veliko sredinsko odprtino. Ko je vse podrto, je prostora za skoraj 1600 litrov, ni pa površina povečanega prtljažnika povsem ravna. Strgalo za led ima ta škoda spravljeno v robu prtljažnih vrat, prav tako še ima dežnik v voznikovih vratih. Eden od razstavljenih primerkov je imel zadaj vlečno kljuko, s čimer so hoteli pokazati, da lahko tudi kaj povleče.

Škoda za elroqa že sprejema naročila, proizvodnja bo stekla še letos, in sicer v tovarni v središču podjetja – v Mladi Boleslav, kjer nastajata tudi električni enyaq in njegova kupejevska izvedenka. Na evropske trge ga bodo začeli dobavljati v prvem četrtletju prihodnjega leta, Slovenija ne bo med prvimi, glavni so seveda največji. Navedli so vstopno ceno 34 tisoč evrov, ki je seveda orientacijska. Ni pa to še cenovno res ugoden električni avtomobil. To naj bi bil leta 2026 epiq (dolžina okoli 410 centimetrov), ki bo skupaj z Volkswagnovim tehničnim sorodnikom nastajal v Španiji. Menda imajo v načrtu tudi nekakšno električno izvedbo karavanskega modela in veliki električni SUV.