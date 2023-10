Fiat 500X. Preprosto vsestranski

Ustvarjen je za uživanje v vožnji v slogu »dolce vita« in je ultimativni izraz italijanske ležernosti, ki navdušuje s svojim videzom in vsestransko opremo.

Brezčasna, legendarna zunanjost modela Fiat 500X, s prepoznavnimi detajli in logotipom 500 na sprednji maski hladilnika ter na prtljažnih vratih, izraža eleganco in pristen italijanski slog. Preprosto vsestranski Fiat 500X je serijsko opremljen s sprednjimi meglenkami s funkcijo prilagajanja pri vožnji skozi ovinek ter kromiranimi kljukami na vratih in obrobami stranskih stekel.

V notranjosti, poleg italijanskega sloga in udobja, izstopa tudi širok nabor varnostnih sistemov; pomoč pri speljevanju navkreber (Hill Holder), sistem proti prevračanju, električna parkirna zavora, opozorilnik na nenamerno spremembo voznega pasu (LaneSense™), sistem za prepoznavanje prometnih znakov, tempomat, sistem Start&Stop in še številne druge funkcije, s katerimi se ponašajo vozila višjih razredov. Kompaktni mestni križanec Fiat 500X ponuja popolno povezljivost na vaših potovanjih s 7-palčnim radiem Uconnect™ z navigacijo, DAB, združljivostjo z Apple CarPlay in Android Auto™.

Vse različice modela 500X so opremljene z najsodobnejšo tehnologijo, ki ni le okolju prijazna in cenovno dostopna zaradi nizkih stroškov vzdrževanja, ampak je predvsem narejena z mislijo na užitek v vožnji. Izbirajte med varčnim dizelskim motorjem, odzivnim bencinskim motorjem ali popolnoma novim hibridnim motorjem, ki vključuje 1,5-litrski bencinski motor s turbopolnilnikom in električnim motorjem, ki zaradi integracije v menjalniku zagotavlja tišjo, a zmogljivo vožnjo.

Ste torej pripravljeni, da osvojite mestne ulice? Zdaj je pravi čas, saj je preprosto vsestranski Fiat 500X na voljo v izjemni akcijski ponudbi!

Ob nakupu s Fiat financiranjem je 500X na voljo za 19.990 EUR, z vključenim bonom za zimske pnevmatike, jamstvom 5 Plus in vsestransko opremo.

V ceno 19.990 EUR sta vključena paketa Style in Comfort Plus ter potovalni računalnik s 3,5-palčnim barvnim TFT-zaslonom, LED žarometi in dnevne LED luči, senzorji za parkiranje spredaj in zadaj, kamera za vzvratno parkiranje ParkView®, zatemnjena zadnja stranska stekla in zadnje steklo, LaneSense™ opozorilnik na nenamerno spremembo voznega pasu, sistem za prepoznavanje prometnih znakov, notranje vzvratno ogledalo s samodejno zatemnitvijo, lita platišča R17.

Obiščite pooblaščen salon z vozili Fiat in se pustite zapeljati preprosto vsestranskemu Fiatu 500X.

