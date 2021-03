Francoski karavan z vtičnico

ℹ Renault megane grand­tour e-tech edition one

Zastopnik: Renault Nissan Slovenija

Cena: 31.090 evrov (testni model 34.050 evrov)

Euro NCAP (2015): *****

Izpust CO2: 30 g/km

Notranjost je bolj nova kot zunanjost, ureditev je enaka kot v aktualnemu cliu in capturju. Foto Gašper Boncelj

Prikaz porabe bodisi električne energije bodisi bencinskega goriva Foto Gašper Boncelj

Polnjenje akumulatorja na domači šuko vtičnici Foto Gašper Boncelj

Kabla v prtljažniku jemljeta prostor. Foto Gašper Boncelj

Renaultov model nižjega srednjega razreda megane mora zadnja leta tekmovati s športnimi terenci, ki so ljudem tako všeč. Lani so ga prenovili, poleg tega je eden prvih Renaultovih izdelkov, ki lahko vozi kot priključni hibrid – napolnjen nekaj deset kilometrov samo na elektriko, s čimer pa se je opazno zvišala njegova cena.Renault megane ni ravno nov model francoske znamke, nedavno so na primer s konceptom nakazali povsem električno reinkarnacijo, a do njene tržne uresničitve bo preteklo še nekaj časa. Dotlej je tu klasični model, ki mu poskušajo breme let lajšati s prenovo, ta je sicer izrazitejša v notranjosti kot na zunaj. Megane z oznako e-tech plug-in hybrid ima kombinacijo bencinskega in električnega pogona ter dodatni akumulator, ki omogoča zunanje polnjenje.Pod motornim pokrovom je tako na novo pripravljen 1,6-litrski bencinski štirivaljni motor (moč 117 kW/160 KM), ki nima turbo kompresorja, ima pa dve vbrizgalni šobi na valj; med drugim še izboljšan prilagodljivi sesalni kolektor in variabilne odmične gredi ter nizkotlačni sistem vbrizgavanja goriva, na izpušnem delu pa tudi filter za trdne delce. Temu toplotnemu motorju sta dodana dva elektromotorja, eden je pogonski, drugi pomožni, ta ima funkcijo zaganjalnika in generatorja, pri pospeševanju pa doda še nekaj moči. Akumulator sprejme 9,8 kWh energije, je vodno hlajen, napetost je 400 voltov.Ko je bil povsem napolnjen – za to na domači šuko vtičnici potrebujemo od štiri do pet ur – smo v zmerno hladnem, ne pa zelo mrzlem času, z mirno nogo samo na elektriko prevozili 40 kilometrov. Nato pogon deluje na hibridni način, še vedno recimo speljujemo le na elektriko, potem pa ima glavno vlogo večinoma bencinski motor, ki je solidno odziven in nekoliko glasen ob priganjanju.Preklopi med obema pogonoma so sicer povsem mirni, za prenos na sprednji kolesi skrbi samodejni sekvenčni menjalnik brez sklopke z več načini delovanja. Ko energije samo za vožnjo na elektriko v akumulatorju ni bilo več dovolj, smo v hibridnem načinu z umirjeno vožnjo porabo bencina ohranjali pri šestih litrih na sto kilometrov, če ste bolj močni na pedalu za plin, se ta seveda lahko tudi dvigne. Doseg je konkreten, v posodo za gorivo gre 50 litrov bencina.Megane je v prenovljeni izvedbi predvsem zelo drugačen znotraj, kjer lahko pohvalimo uureditev armaturne plošče s sredinskim večfunkcijskim prikazovalnikom in prikaze za volanom, kot jih poznamo iz novega clia in capturja. Grafika je jasna in elegantna, z intuitivnimi meniji, ki se na dotik s prstom na zaslonu hipno odzivajo. Podatkov je ogromno, v primeru tega pogona tudi o načinu vožnje, porabi energije, bencina.Ta karavanska izvedba ima kot hibridna različica vedno set za popravilo pnevmatike (ni rezervnega kolesa), prtljažnik pa je v osnovi enako prostoren kot v klasični izvedbi, s pristavkom, da sta bila v testnem primerku dva polnilna električna kabla, ki bi jima lahko našli kako bolj ugledno mesto, tako pa v vsakem primeru motita nakladanje prtljage.Cena karavanskega megana kot priključnega hibrida je s popustom najmanj 31 tisoč evrov, z nekaj dodatne opreme še par tisočakov več. To je kar precej več od kake klasične pogonske različice s samodejnim menjalnikom.