Kitajska novost na slovenskih tleh

Redko se zgodi, da v Sloveniji preizkusimo avtomobil popolnoma nove blagovne znamke. Tokrat smo prvič sedli za volan atlasa, modela iz kitajske tovarne Geely.

Kitajski proizvajalci počasi prihajajo na evropski trg. Od jeseni je pri nas tudi Geely, eden vodilnih med njimi. Pomemben dejavnik je, da sodeluje z Volvom, kar vsekakor ima vpliv, saj geely atlas pro deluje bolje kot kitajska konkurenca, ki jo pri nas že poznamo.

ℹ Geely atlas pro 1.5 TD 48V Zastopnik: VCAG Cena: 32.990 evrov Euro NCAP: preizkus še ni bil opravljen Izpust CO 2 : 163–177 g/km

Še najmanj atlas pro preseneti z obliko. Gre za 4,5 metra dolgega športnega terenca, torej nagovarja iste kupce kot večina drugih avtomobilov. Prostora je dovolj za štiri potnike, a tudi peti na zadnji klopi sedi precej udobno, saj pod nogami na sredini ni nobene izbokline, temveč ravno dno. Na najdaljši poti smo se v eno smer vozili štiri ure in ves ta čas so sedeži dajali dovolj udobja. V prtljažniku je za 378 litrov prostora, kar ni nič posebnega, toda za štiričlansko družino vseeno dovolj.

Voznik ima na sredini dvignjeno konzolo s prestavno ročico samodejnega menjalnika. FOTO: Aljaž Vrabec

Voznik ima v sredinskem delu dvignjeno konzolo s prestavno ročico samodejnega menjalnika. Infozabavni meni je preprost za uporabo, z dovolj velikimi ikonami, hitro se tudi poveže z mobilno napravo. Manjka samo navigacijski sistem, a zato so na voljo parkirni senzorji in kamere, ki prikazujejo sliko iz vseh smeri. Dobro deluje samodejni sistem zasenčenih in dolgih luči, v teh hladnih mesecih pridejo prav ogrevani sedeži in volan.

V dolžino meri 4,5 metra. FOTO: Aljaž Vrabec

Toda precej čudno deluje ogrevanje, ki ni skladno s temperaturo na zaslonu. Ko jo enkrat nastavite na 21 ali 22 stopinj Celzija, se avtomobil segreje bistveno bolj, kot kaže številka. Temperaturo seveda lahko znižate, toda toplotni občutek v kabini se še naprej ne ujema z vrednostjo na zaslonu.

Zunaj avtomobila voznik kmalu opazi, da dobro deluje sistem samodejnega zaklepanja, saj se vozilo zaklene šele, ko ste nekaj metrov stran, in ne, ko greste samo na drugo stran. Precej enostavno se odpira prednji pokrov, ki nato stoji pokonci povsem samodejno, kar je koristno pri natakanju tekočine proti zamrzovanju stekel.

V prtljažniku je za 378 litrov prostora. FOTO: Aljaž Vrabec

Atlasa pro poganja 1,5-litrski turbobencinski motor s 177 konjskimi močmi (132 kW) v povezavi z blagim hibridnim sistemom 48V. Koristna dejavnika sta, da ima pogon na vsa štiri kolesa in sedemstopenjski samodejni menjalnik, kar lahko pride prav marsikomu v Sloveniji, ki mora do doma v kakšen klanec in ima pozimi zasnežene ceste. Atlas pro se do stotice sicer požene v 9,9 sekunde. Poraba je pri mirni vožnji znašala okoli osem litrov na sto prevoženih kilometrov, pri bolj dinamični liter več.

Ima pogon na vsa štiri kolesa in sedemstopenjski samodejni menjalnik. FOTO: Aljaž Vrabec

Ker smo že vozili nekaj avtomobilov z enakim slovesom in podobno ceno, so nas prijetno presenetili vozni občutki. Atlas pro se dobro odziva, je stabilen na cesti, vsi potniki se v njem dobro počutijo.

Cena kar dobro serijsko opremljenega avtomobila je 32.990 evrov. Pri takšnem znesku bo verjetno marsikdo razmišljal o nakupu, precej upanja imajo s tem modelom tudi pri slovenskem uvozniku. Toda za dolgoročno uspešnost bo treba še videti, kako deluje motor, kako odporni so materiali, kdaj avtomobil začne rjaveti, kako dolgo ostanejo udobni sedeži …

Atlas pro se dobro odziva in je stabilen na cesti. FOTO: Aljaž Vrabec

Atlas pro se do stotice požene v 9,9 sekunde. FOTO: Aljaž Vrabec