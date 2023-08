Mestne ulice so njen oder

Hondin model SH 125 mode je manifestacija japonske filozofije kaizen, koncepta razmišljanja o delu kot procesu in stalne težnje k inovacijam. Je skuter, ki je tako v Aziji kot v Evropi že davno pridobil poseben status. Prepoznavnost in zaupanje je v začetku gradil na trpežnosti in zanesljivosti, oboje pa v generacijah modelov, ki so sledili, nadgradil z napredno tehnologijo in vedno bolj uporabniško premišljeno obliko in opremo.

ℹ Honda SH 125 mode Zastopnik: AS Domžale Cena: 3390 evrov

Vse našteto je tudi v zadnji izdaji oblečeno v klasične tehno-retro poteze. Če vam klasična stilska zasnova, ki jemlje navdih pri legendarnih SH-prednikih, ni pretirano blizu, imajo pri hiši tudi sodobno hipstersko ponudbo, model NSS ali pa še bolj retro modni dodatek, model C super cup. Stilskih možnosti je torej dovolj, a ni posebna uganka, zakaj žanje prav SH 125 mode pri kupcih tolikšno naklonjenost. Oblika namreč ustreza uporabnikovim mestnim mobilnostnim potrebam. Novosti presegajo zgolj stilsko osvežitev, ki je sicer še posebej vidna v novih, bolj tehnicističnih svetlobnih telesih, tu so še povečan prostor za noge, več prostora pod sedežem in na primer predal z USB-vtičnico tipa C.

Ključne poteze so znane že skoraj štiri desetletja, vse drugo se spreminja. FOTO: Jan Jolič Lieven

Vitko in postavno linijo oplemenitita lepo dizajnirani kolesi z dimenzijo 16 palcev spredaj in 14 palcev zadaj, kar je preverjeno velikostno razmerje za odlično vodljivost in udobje pri vseh mestnih hitrostih in manevrih. Oblika sedeža je anatomska in ponuja vozniku veliko oprijema in udobja, hkrati pa enostavno sedanje in stabilno postavitev nog pri stoječem motorju. Ker se poti po mestu hitro zgodijo v dvojini, je prav dodati, da je sedežni prostor za sopotnika izdatno odmerjen, izvlečne stopalke pa udobno velike in, kadar niso v rabi, lepo zložene v okvir. Zagon in zaklepanje s pametnim brezkontaktnim ključem, ki je na SH 125 mode deloval zelo zanesljivo, ponujata visoko raven uporabniškega udobja, ki voznika razbremeni in razvadi. Pot nazaj, na klasični zagon in zaklepanje s ključem, bi bila precej boleča.

Hondina tehnološka ponudba je za mesto primerno zmogljiv, tih in energijsko učinkovit agregat, ki je zadovoljen z dvema litroma goriva na 100 kilometrov. FOTO: Jan Jolič Lieven

Posebno poglavje je agregat. Po tehnološki plati je štiriventilski tekočinsko hlajeni motor s tovarniško oznako smart power eSP+ izvrsten izdelek, ki je s programiranim vbrizgom, zmanjšanjem trenja, tehnologijo hitrega zagona in sistemom start stop naredil velik razvojni korak, pri čemer izkorišča ne le vsako kapljo goriva, temveč prej hlape. Da je resnično vrhunski, se pokaže že ob zagonu in pri delovanju v prostem teku. Tudi tehničnemu nepoznavalcu takoj postane jasno, da za pogon tega skuterja skrbi kultiviran in sodobnemu mestnemu življenju naklonjen agregat. Delovanje je tiho, vibracije so odlično zadušene, število motornih vrtljajev v prostem teku je nizko, delovanje motorja se samodejno ustavi po nekaj sekundah stanja na mestu. Ko se na primer na semaforju prižge zelena, pa se zgolj z zasukom ročice za plin hitro spet zažene, da lahko nemoteno speljemo.

Vse našteto, brez posebnega vozniškega odrekanja, pridela porabo okrog dva litra na 100 kilometrov ter pri tem doda zelo majhno zvočno in okoljsko onesnaževanje. Tudi v tem pogledu je SH 125 mode premišljen sodoben mestno-primestni mobilnostni partner. Vozniško gledano navduši s suverenim vlekom z mesta in linearnim pospeševanjem skozi celoten hitrostni pas, kar je zasluga dobro preračunane uigranosti med preverjenim samodejnim menjalnikom in največjo močjo agregata 8,4 kW (11,3 KM) pri 8500 vrtljajih na minuto.

Lahkotno uporaben, zanesljiv, udoben in premišljeno praktičen: SH 125 mode je dostojen naslednik uspešnih predhodnikov. FOTO: Jan Jolič Lieven

Tehnični podatki Motor: enovaljni, štiritaktni, štiriventilski, tekočinsko hlajen Prostornina: 125 cm3 Moč: 8,4 kW (11,3 KM)/8500 vrt./min. Navor: 12,1 Nm/5000 vrt./min. Pnevmatike: spredaj 80/90-16, zadaj 100/90-14 Teža: 118 kg Posoda za gorivo: 5,5 l Zastopnik: AS Domžale Cena: 3390 evrov

Vožnja se zaradi vitke in lahke, vendar trdne konstrukcije, ki smo jo izdatno preizkusili na naših luknjastih cestah, pa tudi na raznoliko višinsko in tehnično izvedenih hitrostnih ovirah, pokaže kot intuitivna, otročje lahka in varna. K temu med drugim pripomorejo prepričljive zavore, okrepljene s sistemom CBS.

Če potegnemo črto, Honda z naslednjo razvojno stopnjo v evoluciji legendarnega modela SH 125 mode pred kupce in tekmece stopa v prijetno oblikovno osveženi in tehnološko brezhibno nadgrajeni obliki, ki uporabniku ponudi nezahtevno, udobno in zanesljivo uporabo. In to ravno ob pravem času, saj je na trgu mestnoskuterske mobilnosti ponudba vsako leto bolj pestra. A glede na ponujeno in tudi na ceno se SH 125 mode pred tekmece, bencinske in električne, zlahka postavi zelo samozavestno.