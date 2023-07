Na papirju ugodna poraba, naj bo taka tudi v realnosti

Najmanjši Jeepov model se zdi kot ustvarjen za električni pogon. Avenger meri skoraj natanko štiri metre (4,08 metra), v prihodnje bo imel tudi štirikolesni pogon. V potniški kabini ima veliko odlagalnih prostorov.

Baterijski sklop pripada matičnemu Stellantisu. Ima 54 kilovatnih ur (kWh) in naj bi imel največji doseg 400 kilometrov, ob mestni vožnji naj bi jih bilo 500. Največja hitrost polnjenja bo sicer 100 kW, kar pomeni, da je baterija od 20 do 80 odstotkov polna v 24 minutah. V tovarni obljubljajo porabo 15,3 kWh na sto prevoženih kilometrov, kar bo velik dosežek, če bo ta ostal tudi v realnosti.

V notranjosti je veliko odlagalnih prostorov. FOTO: Aljaž Vrabec

Motor ima 156 konjskih moči (115 kW), kar ni nič posebnega, a vseeno je takšna moč povsem dovolj za vsakodnevne opravke. Nekaj sape mu namreč zmanjka le pri hitrejših manevrih. Od začetka je v ponudbi zgolj en motor, na močnejšo različico, ki bo imela tudi štirikolesni pogon, pa bo treba počakati do prihodnjega leta.

V dolžino meri skoraj natanko štiri metre. FOTO: Aljaž Vrabec

Če ga primerjamo s konkurenco, je za 12 centimetrov krajši od nissana juka in za 22 centimetrov krajši od peugeota 2008. Kljub temu je dovolj prostora v 4,08 metra dolgem avtomobilu. Spredaj lahko sedijo potniki vseh mer, prav tako je presenetljiva prostornost na drugi klopi. Tristo osemdeset litrov prtljažnika ni presežek, a je zato precej široka odprtina za nakladanje in raztovarjanje. Veliko litrov za manjše predmete so zato namenili v potniški kabini, skupaj jih je 34.

V notranjosti je zelo opazen novi infozabavni zaslon na dotik, kar v primerjavi s sedanjimi Jeepovimi modeli pomeni velik korak naprej. Na voljo je sedem različnih barv notranje osvetlitve, prav tako je na voljo sedem barv zunanjosti.

Prtljažnik premore 380 litrov prostora. FOTO: Aljaž Vrabec

Zaradi zaščitne plastike in višje odmaknjenosti od tal (20,9 centimetra) ga vsekakor lahko pogumno zapeljete tudi na nekoliko bolj razrite poti, saj so zraven tudi vozni načini za blato, pesek in sneg, prav tako ima sistem za pomoč pri spustu po hribu navzdol.

Med vožnjo se zdi precej prijeten avtomobil, po prvih opravljenih kilometrih lahko tudi sodimo, da se stabilno pelje skozi ovinke. Položaj za volanom je udoben, dobra je tudi preglednost. Začetna cena na slovenskem trgu je sicer 37.490 evrov, toda pri uvozniku dodajo nekaj popusta, prav tako vam pripada subvencija.