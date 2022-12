Na Vranskem ogrevanje pred velikim finalom

Bralci, gledalci in poslušalci ste izbrali pet finalistov za slovenski avto leta in že podelili prve točke, sedaj enaka naloga čaka še nas novinarje, da bomo 16. januarja dobili slovenski avto leta 2023.

Med glasovi sodelujočih medijev je največ točk dobil model alfa romeo tonale in bo finale začel s šestimi točkami, za njim je na drugem mestu peugeot 308, ki v finale prinaša 4 točke, zatem sledijo še opel astra s tremi točkami, citroën C5 X z dvema in toyota corolla cross z eno točko.

V posnetku si oglejte dogajanje z Vranskega.



Bralci ste v finale poslali alfo romeo tonale, peugeota, 308, opel astro citroëna C5 X in toyoto corollo cross. FOTO: Uroš Modlic

Glavno besedo zdaj prevzemamo novinarji, pri izboru pa sodelujejo Motorevija AMZS, Delo in Slovenske novice, Dnevnik in Nedeljski dnevnik, Večer, Avto magazin, Val 202 in TV-oddaja Avtomobilnost, spletni portal Planet Siol in avtomobilski blog Komotar Minuta.

Finaliste smo družno že preizkusili v centru varne vožnje na Vranskem, kjer je prišlo do izraza, da gre za precej različne modele. Nekateri so športni terenci, drugi so kombilimuzine in karavani, imamo tudi predstavnika, ki povezuje obliko kupeja, športnega terenca in karavana.

Finalisti imajo tudi različne možnosti pogonov. Nekateri lahko vozijo z bencinskim, dizelskim, ali priključno-hibridnim pogonskim sklopom, a lahko so tudi oziroma še bodo pripravljeni v povsem električni izvedbi. Spet drugi so predvsem samopolnilni ali blagi hibridi, kjer je osnova bencinski motor, elektrika pa mu bolj ali manj pomaga. A glede na izbor bralcev, gledalcev in poslušalcev je jasno, da ljudi povsem električni avtomobili še niso prepričali.

Na finalnem izboru bomo izžrebali tudi nagrajence med glasovalci v prvem delu akcije, nagrade pa bodo vrednostna kartica z dobro­imetjem 1500 evrov za nakup goriva pri Petrolu, petdnevni najem avtodoma Adrie Mobil in komplet zimskih pnevmatik Goodyear UltraGrip Performance+. Vsem, ki ste glasovali, z dopisnicami ali po elektronski pošti, se najlepše zahvaljujemo.

Vijuganje med stožci za dodatne občutke o petih finalistih. FOTO: Uroš Modlic

In kot rečeno – zmagovalca bomo razglasili na zaključni prireditvi 16. januarja v tovarni Adrie Mobil v Novem mestu.