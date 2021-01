Prihodnost že poznamo – veliki zasloni in nič stikal

Zaslon, širok 141 cm

Nova generacija vmesnika MBUX pri Mercedesu v širino meri kar 141 centimetrov. Foto Mercedes



Leteči avtomobil

Futuristični model cadillac VTOL spominja na mešanico avtomobila in drona. Foto Cadillac

Med pandemijo koronavirusa je celo virtualnost postala virtualna. Letošnji sejem potrošniške elektronike (CES) je namreč povsem virtualen, organizatorji v Las Vegasu pa upajo, da bo prihodnje leto velikanski razstavni prostor spet poln.Na sejmu v Las Vegasu med drugim vedno predstavijo več tehničnih avtomobilskih rešitev. Med bolj opaznimi je tokrat BMW s svojimi povečanim zaslonom na dotik iDrive. Prvo generacijo info-zabavnega vmesnika pri BMW smo spoznali pred dvajsetimi leti v seriji 7, zdaj pa bavarski proizvajalec sporoča, da bo nova generacija ponujala »povsem novo digitalno in inteligentno izkušnjo«. V realnosti ga bomo sicer prvič videli prihodnje leto v novem električnem športnem terencu iX.Pri BMW so tudi sporočili, da sistem presega vrzel med analogno in digitalno tehnologijo. Tako naj bi imel voznik še več realnih podatkov iz okolice, saj bo prejemal obvestila in opozorila o nevarnostih iz drugih vozil BMW v okolici, prav tako naj bi mu bili na voljo podatki o zasedenosti parkirnih prostorov na končnem cilju.Vmesnik je precej zajeten in sega skoraj do sovoznika. Z njim BMW posnema nekatere nemške tekmece in počasi bo iz avtomobilov umaknil fizična stikala. Na to, kakšna bo uporabniška izkušnja, bomo morali še malo počakati, a pri tej dilemi sta dve dejstvi: vozniki ne sprejemajo ravno najbolje vseh tehnoloških novosti, saj imajo še vedno raje zanesljiva fizična stikala, po drugi strani pa je res, da je sedanji vmesnik pri BMW eden boljših na trgu, zato ne bo težav, če bo tudi prihodnja generacija ohranila enako raven.V še večjo skrajnost so šli pri Mercedesu, saj so predstavili nov hiperzaslon, ki ga bomo kmalu videli v modelu EQS in razredu S. Zakaj pripona hiper? Ker je tako velik, v širino namreč meri kar 141 centimetrov, in sestavljen iz treh manjših zaslonov, po eden je pred voznikom in sovoznikom in še en večji na sredini. »To ni samo največji vmesnik za interakcijo človeka in stroja v zgodovini Mercedesa, ampak tudi daleč najbolj inteligenten, estetski, impresiven in enostaven za uporabo,« so zapisali v predstavitvi.Sistem naj bi se popolnoma prilagodil uporabniku, mu dajal svoje predloge pri izbiri glasbe, udobja v potniški kabini in nastavitvah avtomobila. Glede na kontekst brskanja naj bi imel uporabnik vedno takoj na voljo vse informacije, brez dolgotrajnega brskanja po meniju. Poleg tega bo zaslon na potniški strani prilagojen sovozniku in njegovim željam, da si bo tako lahko krajšal čas med vožnjo. Če sovoznika ne bo, bo tisti del zaslona služil kot digitalna okrasitev.Toda futuristični zasloni niso nič v primerjavi s konceptom letečega avtomobila, ki so ga predstavili pri General Motorsu. Ta posebni avtomobil hišne znamke se trenutno imenuje cadillac VTOL (vertical take-off and landing), na prvi pogled pa se zdi, da gre za mešanico avtomobila in drona.Podrobnejših informacij ni veliko. VTOL najbolj spominja na futuristične zračne taksije za podjetnike, ki bi v mestu radi čim prej prišli z enega sestanka na drugega. Po vsej verjetnosti bo ostalo pri konceptu z nekaterimi rešitvami, ki jih bodo uporabili pri kakšnem drugem projektu, VTOL pa nikoli ne bo dočakal komercialne različice. Bolj kot kaj drugega gre za dokaz, česa so zmožni pri GM.