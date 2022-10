Rekordne dobave in logistične težave

Podjetje Tesla je v letošnjem tretjem četrtletju dobavilo 343.000 avtomobilov, kar je bilo bistveno več kot v primerljivem času lani, a pod pričakovanji tržnih analitikov, podjetje je izpostavilo predvsem logistično-transportne težave do kupcev, saj da imajo sicer izdelanih avtomobilov dovolj.

Kot rečeno – 343.000 dobavljenih avtomobilov (glavnina sta bil modela 3 in Y, precej manj pa je bilo dražjih primerkov S in X) je bilo za 43 odstotkov več kot v istem lanskem razdobju, pa tudi za dobro tretjino več kot v prejšnjem kvartalu, ko je bila zaradi virusne krize nekaj časa ustavljena njihova tovarna v Šanghaju. Tesla je sicer v tretjem četrtletju izdelala več avtomobilov (365.000), kot jih je dobavila. Že vse leto je njihov vzorec proizvodnje popolno nasprotje večine klasičnih avtomobilskih konkurentov, ki imajo zaradi pomanjkanja polprevodnikov še naprej precej manjšo proizvodnjo. Tesli te sestavne dele očitno uspeva zagotoviti, kar po oceni Financial Timesa odraža tudi bolj preprosto zasnovo njihove (modelske) ponudbe dobro razumevanje elektronike.

Model Y skupaj z modelov 3 zdaj predstavlja veliko glavnino prodaje ameriške znamke. FOTO: Patrick Pleul/Reuters

Podjetje je sicer rezultat komentiralo tako, da imajo ob naraščajoči proizvodnji težave z logistiko dobav (tovarne v različnih delih sveta), kjer da je v zadnjem času le težko zagotoviti transport s še sprejemljivimi stroški. Analitiki so vseeno ocenjevali, da rezultat ni nekaj, s čimer bi se posebej hvalili, da je ob logistiki verjetno že prisotna kaka težava na temo povpraševanja ter da bodo do konca leta verjetno težko dosegali načrtovano številko 1,5 milijona dobav. Po drugi strani je Reuters po neimenovanih virih izdal napoved, da Tesla v zadnjem kvartalu leta znova načrtuje velik skok dobav.

Na borzi glede njihove delnice kakega posebnega navdušenja ni bilo. Letos je izgubila približno tretjino vrednosti, vendarle pa je tudi ob tem tržna kapitalizacija podjetja z 848 milijardami evrov še naprej daleč višja od katerega koli drugega avtomobilske podjetja.

Elon Musk se ukvarja tudi z roboti. FOTO: AFP

Pri tem omenimo, da je imelo podjetje ob koncu prejšnjega tedna svoj zdaj še redni tehnološki dan, kjer so predstavili prototip humanoidnega robota z imenom Optimus, o katerem je šef Tesle Elon Musk dejal, da imajo z njim še kar nekaj razvojnega dela. Hkrati je omenil, da želijo v prihodnjih letih doseči letno proizvodnjo več milijonov robotov, med temi naj bi bil tudi dostopnejši izdelek s ceno pod 20.000 evrov. Glede avtomobilov je pač omenil, da bodo imeli konec leta v tehničnem pogledu dokončano izvedenko vozila za popolnoma samodejno vožnjo, a da za njegovo uveljavitev obstajajo zakonske ovire.