Športni terenec v zrelih letih

Množica športnih terencev je v teh časih že zelo velika, posebej tistih manjših in srednje velikih. V njej je že vrsto let tudi renault kadjar, ki s svojimi lastnostmi posebej ne izstopa, a kot se pokaže pri njegovi uporabi, ni napačen izdelek. S svojo pojavo pač ne deluje tako sveže kot novejši in manjši captur, to poskuša proizvajalec nekako omiliti z manjšimi okrasnimi dodatki, na primer s posebnimi platišči, pa z boljšo notranjo opremo v posebnem paketu. Seveda to avtomobila ne more radikalno spremeniti, notranjost ni tako šik kot pri najnovejših renaultih, ročica samodejnega menjalnika na primer pač ne deluje ravno elegantno.Ampak to je le videz in subjektivno mnenje o njem, potem ko kadjarja nekaj dni uporabljamo, se počasi pokaže, da je solidno praktičen.