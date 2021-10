Teslov jesenski razcvet

Medtem ko mnogi veliki avtomobilski proizvajalci poročajo o upadu prodaje in prometa zaradi krize s polprevodniki, je z ameriško družbo Tesla pač drugače. Za seboj ima zelo dobro tretje četrtletje, septembrski evropski prodajni rekord in veliko naročilo podjetja za izposojo avtomobilov.

Začnimo z najbolj zanimivim podatkom. Kadar prihajajo poročila o najbolje prodajanih avtomobilih v Evropi, so bile doslej na vrhu največkrat jeklene uspešnice, kot je volkswagen golf, pa sem in tja renault clio. Septembra pa je bilo prvič drugače. Po podatkih analitične družbe Jato Dynamics je bil na vrhu evropske lestvice električni avtomobil tesla 3, ki je v 26 evropskih državah našel več kot 24 tisoč kupcev; številke renaulta clia, dacie sandera in volkswagna golfa na naslednjih mestih so bile za nekaj tisoč primerkov manjše.

Evropski trg je sicer septembra doživel velik padec, prodaja je bila z 946 tisoč avtomobili za četrtino manjša kot septembra lani, se je pa pomanjkanje čipov manj poznalo pri prodaji električnih avtomobilov kot pri tistih z bencinskim in dizelskim pogonom. Mimogrede, model 3 pri nas septembra niti približno ni bil najbolje prodajan model med vsemi avtomobili, je bil pa zato vodilni med električnimi, to velja tudi na letni ravni (179 vozil). Šef Elon Musk je sicer nato čivknil, kaje ko pričakuje, da bodo Nemci v prihodnje s svojo prodajo električnih vozil odgovorili na uspeh tesle 3, po drugi strani pa je dodal, da bo Tesla po svoje kmalu postal nemško podjetje – športnega terenca Y naj bi v njihovi novi tovarni v Berlinu začeli izdelovati novembra ali decembra.

Tesla model 3 je bil septembra najbolje prodajani avtomobil v Evropi. FOTO: Gašper Boncelj

Tesla je znan po tem, da ob koncu poslovnih kvartalov dosega zelo dobre rezultate. Tako je septembrska rast prav gotovo prispevala k temu, da je ameriška družbe tretje četrtletje končala z 243 tisoč po vsem svetu prodanimi vozili, promet so povečali za četrtino, na skoraj 12 milijard evrov, rekordni dobiček pa je znašal nekaj manj kot 1,4 milijarde evrov. Rast prometa je sicer v avtomobilski panogi to jesen izjema, mnogi drugi velikani so namreč poročali o nazadovanju.

Medtem ko ti podatki Tesle vlagateljev niso posebej ganili, pa jih je bolj spodbodla Bloombergova novica, da je na novo oživljeno ameriško podjetje za izposojo avtomobilov Hertz pri njem naročilo kar sto tisoč električnih avtomobilov z dobavo do konca prihodnjega leta. Posel naj bi bil vreden 3 milijarde dolarjev. Po tej objavi se je borzna kapitalizacija Tesle v začetku tega tedna dvignila čez mejo bilijona dolarjev.

No, da ne bo vse samo krasno. Podjetje v ZDA že dlje časa uradno preiskuje zvezna agencija za varnost v prometu. Domnevno je sporno delovanje sistema polsamodejne vožnje autopilot, pri uporabi katerega naj bi se v ZDA zgodilo nekaj nesreč s stoječimi reševalnim vozili, gre pa za vprašanje, ali bi zaradi tega moralo priti do vpoklica in popravila.