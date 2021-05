Tihi igralec za brezskrbno vožnjo

V prispevku preberite:

Vem, naslov je na prvo žogo, a pri besedi niro se pač kar samo doda »de« in spomin odplava k slavnemu igralcu in režiserju. Glej, no, to so spoznali tudi pri Kii, saj e-nira oglašujejo z Robertom De Nirom. Režija in igra pa se pri e-niru kar ujemata.

Niro je na trgu že skoraj pet let, nobena izvedba ni »klasična«, samo bencinska (ali dizelska). Pri nas poleg električne prodajajo še običajno (ne pa tudi priključno) hibridno različico. Karoserija je vedno enaka, kompaktni športni terenec brez terenskih ambicij (štirikolesnega pogona ni), a dovolj okreten za mestno uporabo, hkrati pa s 4375 mm dolžine dovolj velik, da bi lahko zadovoljil tudi družinske želje. V njem se sedi visoko (akumulator je spravljen v dnu vozila), s prostorom načeloma ne bi smelo biti težav, tudi zadaj ga je vsaj za dva. Električna različica ima celo največji prtljažnik (z dvojnim dnom) med vsemi izvedbami tega modela (451 litrov). Enako ali še bolj pomembno je vprašanje, kako je s porabo električne energije.

Kako se tu izkaže e-niro? Kakšen je doseg? Kaj pa nenazadnje cena?