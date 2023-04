Tipična mestna vozila, ki jih imamo radi

Električni NEO's ni ravno presežek ali resnična novost. Toda mali skuterji in mopedi bodo počasi izumrli, če ne bodo preklopili na električni pogon. So tipična mestna vozila, tu jih imamo radi in se odlično obnesejo. Vendar onesnaževati ne smejo na noben način več! Akumulatorji so zdaj dovolj zmogljivi, majhni in lahki, da skuterji ostajajo praktični in predvsem zelo agilni, razmeroma lahki, vitki in všečni. Še bolj kot prej so namenjeni mladim, ženskam in starejšim, saj so preprostejši za uporabo in vzdrževanje. Od yamahe pa pričakujemo kakovost in zanesljivost.

Nadzor stanja baterij je zelo posrečen in zanesljiv. FOTO: Andrej Krbavčič

Celo ob dveh baterijah ostane veliko prostora za prtljago. FOTO: Andrej Krbavčič

Kaj nadomešča bencinski motor? Trifazni elektromotor z največjo močjo 2,5 kW pri 400 vrt./min. in največjim navorom 136 Nm že pri 50 vrt./min. Napaja ga sodobna litijeva baterija s kapaciteto 19,2 Ah, kar je dovolj za približno 37 kilometrov poti. Ni veliko. Če vam zadošča, odlično, drugače pa raje dokupite še eno baterijo in doseg se bo skoraj podvojil. Druga baterija seveda še zdaleč ni zastonj. Potem je tu še majhna nerodnost s polnjenjem: že ena baterija se s pripadajočim polnilnikom napaja od štiri do osem ur, druga pa tudi. Baterije so snemljive, tehtajo po osem kilogramov in jih torej lahko polnimo kar v stanovanju. NEO's omogoča še ekonomični način vožnje, ki podaljša pot kvečjemu za slabo desetino, toda žal zmanjša hitrost na 35 km/h in vzpenjanje ter pospeševanje sta manj energična.

Zelo pohvalno je uravnavanje hitrosti, silno uglajeno je in popolno pri zapletenem manevriranju in pospeševanju. Za to je precej zaslužen v zadnje kolo vgrajeni motor, ki torej shaja brez verige ali jermena in je zelo tih. Šment pa je, da zadnje kolo torej ni lahko in otežuje delo vzmetenju. Ko smo že pri tem: prednje vilice imajo slabotne vzmeti, ki jih naše ceste vse prepogosto stisnejo do konca, a vsaj kolesi sta 13-palčni in zavori sta povsem zadovoljivi. Voznim lastnostim ni kaj očitati, NEO's je zelo okreten in lahkoten (okrog 100 kg), obračalni polmer meri samo 1,9 metra. Niti velik voznik se s koleni ne dotika krmila in njegov sedež je udoben, sopotnikov seveda dosti manj. Celo ob dveh baterijah ostaja pod sedežem dovolj prostora, čeladama pa sta namenjena kavlja. Pod krmilom sta še odprt, a globok predalček in kljukica za vrečke.

Sklop zadnjih luči je malo podoben glavi morskega psa kladvenice, kajne? FOTO: Andrej Krbavčič

Merilniki so odlični, pregled nad stanjem baterij je popoln. Aplikacija myride lahko poveže zaslon merilnikov in vaš telefon, pametni ključ pa ves čas uporabe skuterja ostane v vašem žepu. Izbirnik funkcij je žal malo nenatančen in rahlo se zatika. Oblikovno samosvoja žarometa sta izdatna. Z dvema baterijama je NEO's zmožen celo prijetnega izleta.