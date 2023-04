V znamenju črk i in M

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

BMW je na Pokljuki in v Bohinju predstavil največje letošnje novosti. Tako smo se imeli priložnost zapeljati tudi z električnim novincem iX1, zraven pa so pokazali še nekaj drugih novosti.

Popolnoma električen športni terenec X1 je videti zelo sodobno, saj je bil klasični X1 pred kratkim popolnoma prenovljen. Izvedba iX1 xdrive30, ki smo jo vozili, ima električni pogon (en motor spredaj, drugi zadaj) z močjo 230 kW s 494 Nm navora. Pospešek od 0 do 100 km/h znaša 5,6 sekunde, najvišja hitrost je omejena na 180 km/h.

Model iX1 xdrive30, ki smo ga vozili, ima električni motor z močjo 230 kW (313 KM). FOTO: Jan Jolič Lieven

S tem modelom znamka uresničuje novo filozofijo, da za vsak model ponudi vse možne pogonske možnosti. iX1 se na cesti počuti odlično. Vožnja je preprosta, ne čuti se velika teža avta (2085 kg), tudi na veliko zaporednih gorskih ovinkih ne sili iz njih. V pomoč sta izvrsten dodatek v obliki inteligentnega štirikolesnega pogona in dobro razporejena teža. Zaviranje je odlično, sploh zaradi nastavljive rekuperacije, zato bodo zavore med zadnjimi servisnimi opravili.

Lebdeča sredinska konzola

Avto je ravno dovolj velik, da bo zelo primeren tudi za družinska opravila, v dolžino meri 4,5 m. Notranjost je premijska, z zelo dobrimi materiali in dodelano tehniko ter veliko asistenčnimi sistemi, od katerih so številni na voljo serijsko. Sredinska konzola je lebdeča, v dveh nivojih torej, in omogoča dobro organiziranost kokpita. Prtljažnik je v spodnjih mejah tega razreda, ima 490 litrov. Kot posebnost naj omenim, da bo na voljo tudi elektrificirana vlečna kljuka. Kabli za polnjenje so vzorno pospravljeni v za to namenjenem predalu.

Baterija ima zmogljivost 65 kWh in uradno zmore doseg do 440 km. Na prvi vožnji je avto po zavitih cestah s precej vzponi in strmimi spusti porabil nekaj manj kot 20 kWh/100 km.

Čeprav je iX1 izdatno digitaliziran, ni naporen za vožnjo, nasprotno, sistem idrive je enostaven za uporabo in v precejšno pomoč vozniku. Cene se začnejo pri 53.850 evrih.

Družinski karavan v športni izvedbi

Pospešek BMW-ja M3 touring od 0 do 100 km/h je 3,6 sekunde. FOTO: Jan Jolič Lieven

Družinski karavan serije 3 je v izvedbi M hudo zmogljiv. FOTO: Jan Jolič Lieven

Premierno so predstavili tudi BMW M3 touring, torej M3 v karavanski obliki. Gre za družinski karavan, ki je hkrati nadvse zmogljiv. To zagotavlja šestvaljni bencinski vrstni motor s 375 kW in 650 Nm navora. Zavorni sistem ima dve nastavitvi serijsko, kot je tudi serijski inteligentni štirikolesni pogon xdrive. Steklo prtljažnih vrat se ločeno odpira, zaradi večje uporabnosti, prtljažnik ima uporabnih 500 litrov prostornine. Seveda ima novi M3 touring ukrivljen zaslon in vse asistenčne sisteme. Pospešek od 0 do 100 km/h je 3,6 sekunde, cena vozila je od 99.950 evrov. Kakovost torej nekaj stane.

Kolosalni XM

Tu je še ena novost, ogromen, kolosalen XM. Torej največji in najmočnejši križanec pod oznako M. Tokrat v hibridni izvedbi, je pa to vozilo presežkov. Proizvajajo ga v ZDA, polovica proizvodnje je namenjena kupcem v ZDA in na Kitajskem. Serijska so 21-palčna platišča, integrirano aktivno krmiljenje s štirikolesnim pogonom, ki daje poudarek pogonu na zadnji kolesi. Motor je 4,4-litrski V8 (360 kW), pomaga mu elektromotor, ki je vgrajen v osemstopenjski menjalnik.

XM je največji in najmočnejši križanec pri BMW. FOTO: Jan Jolič Lieven

Tudi v notranjosti je pri XM vse vrhunsko. FOTO: Jan Jolič Lieven

Sistemska moč znaša torej 480 kW, doseg v električnem načinu vožnje po WLTP je 88 km. Bodoči lastniki bodo z bančnega računa nakazovali od 174.300 evrov naprej. Od jeseni bo na voljo posebna različica tega vozila, XM label red, ki bo imel dodelan motor s 550 kW in 1000 Nm navora, do stotice bo pospešil v 3,9 sekunde.

BMW M2 in motocikel M1000R V paru so predstavili BMW M2 in motocikel M1000R. M2 je kozmetično in delno tehnološko prenovljen, zdaj bo še bolj vzburjal s svojo športnostjo. Za tovarno je to zelo pomemben izdelek, saj gre za najbolj prodajan model M, v več kot 60.000 kosih med letoma 2015 in 2022. Proizvajajo ga v Mehiki, glavni poudarki so nova oblika sprednje maske, BI-LED-žarometi, dva skupaj povezana in ukrivljena zaslona (12,3 in 14,9 palca), preko katerih se nadzoruje vse funkcije vozila, šestvaljni vrstni turbo motor M twinpower (moč 338 kW ali 460 KM ter 550 Nm navora), opcijsko možen avtomatski menjalnik, serijsko opremljen s prilagodljivim vzmetenjem M, 19-inčna kolesa spredaj in 20-inčna zadaj, pospešek 0–100 km/h je 4,1 sekunde. Cene se začnejo pri 76.500 evrih. Za motocikel M1000R je bilo poudarjeno, da je prvi motocikel M, podrobnosti še sledijo, moč motorja je več kot 200 KM.