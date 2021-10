Voda ne pozna nobene ovire, uniči lahko vse

V prispevku preberite:

Podnebne spremembe zahtevajo vse večji davek tudi pri nas, ena od posledic je vse več poplavljenih avtomobilov. Zmotno je mišljenje, da se kaj takega lahko zgodi samo nespametnim voznikom, ker zapeljejo v poplavljen podvoz, saj voda lahko uniči tudi parkirana vozila, denimo v garaži.Nedavno neurje je zaradi velike količine vode uničilo precej avtomobilov. Videli smo dvojne prizore: poplavljene avtomobile v podvozih in poplavljene avtomobile v garaži. Če so v podvozih obtičali predvsem vozniki, ker so nespametno pričakovali, da bodo lahko zapeljali čez vodo na drugo stran, so bili lastniki poplavljenih avtomobilov v garažah povsem brez moči. Enako kot so včasih lastniki avtomobilov, ki živijo ob morju.Čeprav je podvoze in garaže poplavilo v sredo zvečer, so nekateri do svojih avtomobilov lahko prišli šele v petek, tako dolgo je namreč trajalo odstranjevanje vode. Ker so bile poškodbe tako hude, je bilo oteženo tudi odstranjevanje poplavljenih avtomobilov, saj niso več vžgali. Iz tesnih garaž so jih takoj najprej povlekli s pickupom in jih nato naložili na avtovleko. Pri poplavljenih avtomobilih je glavno pravilo – ne zaganjajte motorja. In če je avtomobil voda zalila med vožnjo, se ustavite in ugasnite motor. Drugi korak je, da je treba nujno počakati, da vsa voda odteče, nato je treba izklopiti akumulator in poklicati strokovno pomoč. Kajti če je voda še v avtomobilu, potem vsak zagon motorja povzroči dodatne okvare in stroške.

Katere so največje težave pri ponovemn usposabljanju poplavljenega avtomobila? Zakaj je potrebno biti na to temo pozoren pri rabljenih avtomobilih? Kako pa je z zavarovanjem?