Za družine in športne navdušence

Električnih avtomobilov je že toliko, da kupci med njimi težko ločijo, toda posebna zgodba je cupra born. Nekateri boljši poznavalci avtomobilskega sveta vedo, kaj pomeni ime Cupra, a po drugi strani marsikdo še ni slišal, da se je Cupra pred leti ločila od Seata in je zdaj povsem ločena blagovna znamka.

In kaj je posebnega v tem, da ima električni model tudi Cupra? Predvsem to, da je ime Cupra sinonim za športnost, dinamičnost in hitrost, torej vse, kar še zdaleč ni sopomenka za električne modele. Prav zato je cupra born drugačna, ker je električni avtomobil, namenjen družinam, hkrati pa gre za avtomobil izrazito športne blagovne znamke.