Gas, žlajfanje in vrtenje reli volana

Navdušena nagrajenca.

In kako se na ponovni izpitni vožnji znajdejo izkušeni vozniki?

Ko se vožnja konča z nasmehom

Z zaključkom letošnje akcije Ponovno na izpitno vožnjo je največja slovenska zavarovalnica še dopolnila široko paleto projektov za dvig prometne varnosti v Sloveniji, s poudarkom na spreminjanju navad voznikov. A ne samo praktično, tudi teoretično poznavanje cestnoprometnih predpisov v Sloveniji se izboljšuje, saj je na Triglavovem portalu vozimse.si , ki na zanimiv in poljuden način izobražuje dolgoletne voznike, s testi CPP svoje znanje izboljševalo že 150.000 voznikov, kar je več kot 10 odstotkov vseh slovenskih voznikov.

Hitri ovinki in neverjetni pospeški, vonj po gorivu in občutek breztežnosti. Vsak prevožen odsek je mešanica adrenalina, evforije in neverjetne svobode. To je dirkalna pustolovščina, ki spominja na kakšno filmsko uspešnico. Na poligonu Centra varne vožnje na Vranskem sta jo doživela Špela iz Ljubljane in Aleš iz Trbovelj. To sta srečna nagrajenca, ki sta sodelovala na izpitni vožnji v sklopu akcije Ponovno na izpitno vožnjo. Zavarovalnica Triglav jima je omogočila vožnjo s profesionalnim reli voznikom Rokom Turkom. S svojim reli dirkalnikom hyundai i20 R5 je Špeli in Alešu uprizoril pravo reli dogodivščino. V varnem okolju poligona na Vranskem je izpolnil obljubo,– da bosta vsaj malo občutila, kaj vse zmore pravi dirkalnik. In njuni občutki na koncu so bili pozitivni.Nagrajenca sta lahko že ob ogledu dirkalnika videla, kako zahtevna je priprava na dirko in kako velik poudarek je na varnostni opremi avtomobilov in posadk. Šele ko sedeš v pravi dirkalnik in te z njim popelje voznik, ki se s tem profesionalno ukvarja, spoznaš, zakaj je divjanje po vsakdanjih cestah tako nevarno in pravzaprav nesmiselno.Potem je šlo pa za res. Najprej kot sovoznika, potem pa sta tudi sama sedla na voznikov sedež. Njuno navdušenje na koncu je bilo kar nalezljivo. »Fenomenalno! Čudovito! Brez besed!« je po vožnji povedala Špela in dodala, da bi takšno doživetje ponovila kadarkoli. Aleš je nasmešek po končani vožnji podkrepil še z besedami: »Čista erotika, polna adrenalina!« Tudi on bi z veseljem ponovil takšno doživetje – še najraje kar za volanom dirkalnika.»Atraktivna vožnja, ki sta ju nagrajenca doživela, je dober prikaz, zakaj civilni avtomobili niso namenjeni prehitri vožnji in norenju po cestah,« je ob koncu dneva dodal Rok Turk in ob tem opozoril, da bi morali vozniki pogosteje osvežiti svoja znanja, saj se spreminjajo tako predpisi kot avtomobili.In prav to je bistvo akcije Ponovno na izpitno vožnjo, ki jo je že tretjič organizirala Zavarovalnica Triglav. V novi sezoni je sodelovalo skoraj 200 voznikov, potekala pa je v šestih slovenskih krajih: v Ljubljani, Krškem, Trbovljah, Postojni, Murski Soboti in Novi Gorici. Na brezplačnih preizkušnjah so izkušeni vozniki lahko osvežili svoje znanje in preverili svoje veščine. V svojih avtomobilih in ob budnem očesu učiteljev vožnje AMZS so dobili vpogled v znanje cestnoprometnih predpisov in v njihove dejanske vozniške sposobnosti. Kot se je izkazalo, leta rutinske vožnje ne pomenijo nujno tudi vožnje po veljavnih cestnoprometnih predpisih.Največja težava večine voznikov je bila podobna – prevelika hitrost, neupoštevanje znaka Ustavi ter nepravilno razvrščanje v križiščih in krožiščih pred uvozom v križišče.In če bi šlo zares, bi vozniški izpit na koncu opravila približno petina vseh udeležencev. Najbolje so se odrezali vozniki v Krškem (42 odstotkov) in Murski Soboti (33 odstotkov), na zadnjem mestu pa so končali Zasavci. Kot je povedal učitelj vožnje AMZS Darko Daljević, je bila največja težava večine voznikov podobna – dosledno upoštevanje prometnih predpisov. »Večina se pri znaku Ustavi ni čisto ustavila, ampak se je avtomobil še vedno premikal. Kandidat bi v takšnem primeru dobil negativno oceno na izpitu. Seveda so se vozniki zavedali znaka, a čisto ustavil ni nihče. Daleč od tega, da bi zaradi tega prihajalo do nevarnih situacij. Tudi opazovanje prometa, predvsem odkar obstajajo asistenčni sistemi, morda ni več tako pozorno, kot bi moralo biti,« je svoja opažanja strnil Daljević.Bistvo akcije Ponovno na izpitno vožnjo ni graja, temveč izobraževanje na zabaven način. Je pa tudi povod, da nekoliko razmislimo o našem načinu vožnje in da poskušamo odpraviti nekatere napake, ki so se nekako usidrale skozi leta.»Z voženj pod okriljem naše akcije vozniki in voznice odhajajo s širokimi nasmehi – neodvisno od tega, ali so izpit uspešno opravili ali ne. Skupaj z učiteljem vožnje so vedno znova zmagovalni tandem, ker izboljšajo del sebe. Bistvo akcije tako ni le opravljen izpit, ampak smo doslej že številnim voznikom pomagali, da odpravijo svoje zatečene napake in usvojijo spremembe na cestah. Prav tako vse voznike nekaj mesecev po vožnji povprašamo, kako jim gre in če so spremenili svojo vsakodnevno vožnjo, in odgovori kažejo, da je učinek take osvežitve vožnje dolgotrajen,« je o namenu akcije povedala vodja projektov cestne preventive v Zavarovalnici Triglav. Cestnoprometni predpisi in infrastruktura se namreč nenehno spreminjajo, vozniki pa znanja praviloma ne osvežujejo.Zelo uspešna je bila tudi letošnja novost, da so voznikom omogočili, da na varno vožnjo izzovejo prijatelja ali sorodnika. »Kar nekaj je bilo takih »tekmovalnih« parov,« še poveKo smo opazovali njihovo izmenjavo izkušenj po vožnjah, je bil to pogovor, poln navdušenja. Dejansko pa so govorili o vozniških napakah. Varna in pravilna vožnja je spet postala tema pogovorov med dolgoletnimi vozniki, in to je ena od koristnih posledic naše akcije.«Zdaj jih čaka analiza zbranih podatkov, na podlagi katerih bodo razvijali nove programe za varnejše ceste.Naročnik oglasne vsebine je Zavarovalnica Triglav