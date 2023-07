Zapeljivi švedski trojček to poletje na dosegu roke

Zanesljiv. Zapeljiv. Varen. Pameten. Vsestranski. To so glavne lastnosti trojice premijskih SUV modelov znamke Volvo. XC40, XC60 in XC90 so sinonim za športno eleganco in prestiž ter so hkrati zagotovilo popolne brezskrbnosti. In ko govorimo o SUV z veliko začetnico, je švedski velikan vedno z enim korakom v prihodnosti in vedno v iskanju najbolj inovativnih rešitev, ki zagotavljajo udobje in varnost na vsakem ovinku. In to z odliko. Vedno.

Intuicija vožnje s konkretno vizijo Volvo

Serija XC zagotavlja neponovljivo vozno izkušnjo, ki bo na trenutke imela celo pridih prihodnosti. Razkošni osrednji zaslon olajša vožnjo in jo nadgrajuje s pametnimi rešitvami, za kar so zaslužne številne storitve Google: Google Assistant, Google Maps in drugo v storitvi Google Play lahko uporabljate kar v vozilu in to je zagotovilo za uporabno, prilagojeno in brezhibno izkušnjo vožnje.

Vsi trije modeli so opremljeni z napredno tehnologijo Volvo, ki na podlagi več desetletij izkušenj stremi k ultimativnemu cilju o popolni varnosti na cesti. Prav varnost je ključni del kulture podjetja Volvo in osrednjega pomena pri vsem, kar delajo in razvijajo.

Različni asistenčni sistemi tako vozniku olajšajo vožnjo in jim zagotavljajo najvišjo stopnjo varnosti. Če samo omenimo nekatere: 360-stopenjska kamera, informacijski sistem zaznave mrtvega zornega kota (BLIS), opozorila za nevarnosti med vožnjo in parkiranjem … Poleg tega aktivno podvozje omogoča lažje ohranjanje varne razdalje do avtomobilov pred vami, in sicer tako, da prilagodi hitrost in vas z nežno pomočjo pri krmiljenju ohranja na sredini voznega pasu. Obenem je v pomoč tudi pri zaustavljanju in speljevanju v prometu ter vas lahko celo opozori, če se promet po zaustavitvi pomika naprej brez vas.

Izpopolnjeni in edinstveni v svojem razredu: spoznajte jih in izberite svojega favorita.

Pozdrav poletju z največjimi Volvo ugodnostmi To poletje vas bo Volvo zapeljeval tudi z odlično akcijsko ponudbo: akcijske cene vozil Volvo, 2 leti podaljšanega jamstva, dodatna opremo v vrednosti do 3000 EUR pri klasičnih modelih in hišna polnilnica Wallbox pri elektrificiranih modelih.** Izkoristite priložnost!

XC40 – kompaktni SUV kot kralj urbane dinamike

Čeprav je najmanjši v trojici XC, ima vse lastnosti največjih. Kompakten, vendar hkrati veličasten v vseh pogledih – od izjemne dinamične elegance, športnega duha in virtuozne notranjosti, ki pravzaprav skriva v sebi vse, kar zmorejo največji. Vsak detajl je dobro premišljen, in če govorimo o vrhunskosti na področju avtomobilskega dizajna, je Volvo izredni prvak v zbujanju pozornosti in navdušenja.

Zunanji dizajn trojice sledi skupni rdeči niti, ki svojo edinstvenost dobi v notranjosti. XC40 izžareva posebno harmonijo, ki jo odlikujejo izbrani materiali. Vsaka podrobnost ima svoj namen in prav nič presenetljivo ne bo, če se boste v njem počutili kot doma. Notranjost XC40 je osredotočena na udobje, kakovost materialov in vsestranskost, zato daje občutek drugega doma.

V notranjosti boste odkrili pametne rešitve za shranjevanje steklenic za vodo, športnih torb, telefonov, prenosnih računalnikov in celo kljuke za nakupovalne vrečke ali hrano za s seboj.

Res je najmanjši, vendar ima prostora dovolj, da bo popolnoma ustrezal vašim potovalnim potrebam, tudi tako, da boste lahko prilagajali prostornost prtljažnika.

Spoznajte vse lastnosti izjemnega XC40.

Specifikacije XC40 Višina: 1652 mm Širina: 1863 mm Dolžina: 4440 mm 5 sedežev 443 l prtljažnega prostora, ki se poveča na do 1319 l Električno odpiranje prtljažnih vrat Zahtevajte svojo ponudbo za XC40

XC60 – pametni SUV za izpopolnjeno večdimenzionalno izkušnjo

Srednji brat v seriji XC izstopa po svoji pametni tehnološki nadgradnji. Je kot vaš pametni telefon, samo da je večji. Na vsakem ovinku in vsakem obratu ga bo spremljala inteligentna tehnologija, ki bo zaznavala konfiguracijo terena, spremljala dogajanje na terenu in vas pravočasno opozorila pred nevarnostmi. XC60 je robustni atlet, ki zmore toliko moči, da premaga še tako zahtevne prometne zanke, in je hkrati tako graciozen, da vas bo zapeljal tudi na najbolj prestižne destinacije.

Po zunanjosti je podoben manjšemu, kompaktnejšemu bratu, po značaju pa nedvomno izraža kar nekaj svojih edinstvenih značilnosti. Še bolj prostoren in še bolj prefinjeno zasnovan omogoča neprimerljivo udobje vožnje za vse člane posadke Volvo. Tudi po daljši vožnji boste iz njega vstali spočiti, kot da bi pravkar vstali iz udobnega domačega naslanjača. Za to bodo poskrbeli tudi sedeži, ki so opremljeni z ventilacijo in masažo. Detajli so v srednjem razredu še bolj glamurozni, pri čem velja izpostaviti ročno izdelano kristalno prestavno ročico iz pristnega švedskega kristala.

XC60 obljublja tudi bolj dinamično in izpopolnjeno vožnjo. Aktivno podvozje avtomobila z zračnim vzmetenjem nenehno prilagaja višino pri vožnji in blažilnike za večjo stabilnost ter dinamično in izpopolnjeno vožnjo z največjo energijsko učinkovitostjo pri visokih hitrostih. Glede na okoliščine lahko aktivirate tudi način vožnje po terenu za večjo oddaljenost od tal.

Dodatno pomoč pri tem, da boste tudi po daljših in težjih vožnjah ostali osredotočeni, bo poskrbel projekcijski zaslon, na katerem si lahko ogledate hitrost, sledite natančnim navodilom za pot in še veliko več. In pri tem ostanete osredotočeni na cesto. Svetlost projekcijskega zaslona se samodejno prilagaja osvetlitvi, sistem pa lahko nastavite tako, da ustreza vašim osebnim željam.

Spoznajte vse lastnosti izjemnega XC60.

Specifikacije XC60 Višina: 1655 mm Širina: 1902 mm Dolžina: 4708 mm 5 sedežev 483 prtljažnega prostora, ki se poveča na do 1410 l Električno odpiranje prtljažnih vrat Zahtevajte svojo ponudbo za XC60

XC90 – najbolj luksuzni SUV

To je avtomobil, ki ga bodo znali ceniti vsi tisti, ki v življenju iščejo presežke na vsakem področju. In to je SUV, ki o presežkih ve največ. V prvi vrsti se izražajo prek veličastne zunanjosti, ki je tako pompozno elegantna, da se za njim obračajo pogledi. In s karizmo, ki svoje gledalce pusti brez besed, potnikom pa ponuja tako impresivno vozno izkušnjo, ki je ne bodo nikoli pozabili – tudi ko se bodo vanj usedli že ničkolikokrat.

XC90 je ekskluziven v več pogledih – od podrobnosti zasnovane estetike do najbolj inovativnih pristopov s področja varnosti in neprimerljivega udobja. Izjemna prostornost zagotavlja veliko udobja za do kar sedem potnikov, izjemno oblikovani sedeži pa obljubljajo mehko in varno udobje, za kar bo poskrbela tudi 10-stopenjska masaža. Tako kot njegova mlajša brata ima tudi XC90 panoramsko streho, ki pa je zaradi svoje veličine še bolj dih jemajoča – vaš pogled v nebo bo segal vse do vesolja. V mestu ali na avtocesti panoramska streha prepušča svetlobo, kar ustvarja naraven in prostoren občutek za vse v kabini.

XC90 je nadpovprečen, tudi kar zadeva celovite varnostne sisteme, zaradi katerih boste že od prvega trenutka začutili bistvo filozofije Volvo: brezkompromisna varnost na vsakem ovinku. Vaš SUV bo postal vaš glavni kopilot pri vožnji – napredna tehnologija vam bo v pomoč pri ohranjanju varne razdalje do avtomobilov pred vami, in sicer tako, da bo prilagodila hitrost in vas z nežno pomočjo pri krmiljenju ohranjala na sredini voznega pasu. Obenem vam bo v pomoč tudi pri zaustavljanju in speljevanju v prometu ter vas lahko celo opozorila, če se promet po zaustavitvi pomika naprej brez vas. Tehnologija aktivne varnosti vam pomaga tudi pri zavoju pri nasproti vozečem vozilu, in sicer tako, da bo samodejno zavirala, če obstaja nevarnost trka.

XC90 v notranjosti ne preseneča le zaradi izjemne prostornosti, ampak je tudi pravi poklon dovršeni avtomobilski estetiki, ki se odraža v številnih majhnih detajlih, ki v celoti tvorijo izjemno pripoved glamurja in športne elegance. Vse je minimalistično in deluje pomirjajoče, največje poudarke v notranjosti avtomobila tvorita razkošen osrednji zaslon, ki nas opominja na visokotehnološko multimedijsko izkušnjo med vožnjo, in kristalna prestavna ročica, ki celotnemu notranjemu dizajnu doda kanček premijske ekstravagance.

Tudi XC90 je opremljen s projekcijskim zaslonom, ki vožnji doda čisto novo dimenzijo.

Spoznajte vse lastnosti izjemnega XC90.

Specifikacije XC90 Višina: 1773 mm Dolžina: 4953 mm Širina: 2008 mm 7 sedežev Električno odpiranje prtljažnih vrat Zahtevajte svojo ponudbo za XC90

