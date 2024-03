Čiščenje za srečo

Beseda čiščenje mi zaradi zgoščenosti šumnikov zveni izjemno lepo, sploh pa se mi kar milo stori, ko vidim rezultate čiščenja kot dejavnosti v našem vsakdanu. Počistiti za sabo, očistiti sebe, iti s čisto glavo naprej, potem ko počistiš vso navlako s stvarmi in ljudmi okrog sebe – to je podvig za srečnejše življenje.

Zdaj je pomlad in ljudje so obsedeni s spomladanskim čiščenjem vsega, kar je možno in vredno vsaj olepšati. Čistijo se stanovanja, vrtovi, v bolj ozaveščenih občinah se lotijo kolektivnega čiščenja četrtnih skupnosti, v sončni svetlobi mladega leta se bo vse svetilo, naravnost sijalo bo od čistoče. Morda nam uspe podobno storiti tudi s svojimi telesi in glavami, da bi zdravi, zadovoljni in aktivni uspešno poiskali srečo zase in za druge.

Občasno preverim, kakšne nasvete od Japonske do Amerike in Evrope delijo za pospravljanje bivališč, izbiro oblačil in varčevanje na vseh ravneh. Za nekatere se vse to sliši in je videti kot neizmerno mučenje, ki te okrade vsega materialnega in čustveno užitkarskega. Kaj lažjega, se pogosto namuznem, prepričan, da vse to sam počnem že zelo dolgo. In to zelo uspešno. Samo odločiti se moram. No, iskreno, odločitev potem nima dolge življenjske dobe, jo pa lahko vsake toliko učinkovito ponovim. Brez obotavljanja.

Kot pribito pa vselej in za vsakogar velja: najprej je treba počistiti v svoji glavi, potem je nujno razčistiti v odnosu do soljudi, živali in okolja. Šele potem se lahko temeljito prečiščeni lotite pospravljanja, urejanja in loščenja stvari. Devica po horoskopu ne more biti zadovoljna z novimi supergami, če je to že šesti par športne obutve v omari, ob tem na obešalnikih že dolgo nedotaknjeni visijo številni kosi oblačil, v rubriki pozabljeno pa je ostalo: bodi prijazen, druži in smej se z najbližjimi, pazi na zdravje, odzovi se klicu na pomoč, bodi spoštljiv ustvarjalec in sam svoje sreče kovač.