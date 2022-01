Kraljica Elizabeta II. se je ta konec tedna iz Windsorja – s helikopterjem – vendarle odpravila v grad v Sandringham, kjer bi, kot veleva tradicija in prikazuje eden zadnjih igranih filmov o kraljevi družini Spencer, ob običajnem koncu leta z družino preživela božič in tam ostala vsaj do 6. februarja, obletnice dneva, ko je umrl njen oče kralj Jurij VI. in je postala kraljica Združenega kraljestva.

Do tega dne, ki bo letos prečil velik, platinasti mejnik, sta še dve nedelji, do ponedeljka pa še velja povabilo njenim oboževalcem z vsega sveta, da delijo spominske fotografije na uradne kraljeve dogodke oziroma kraljevske sprevode, ki so v pandemičnih časih postali izjemno redki.

Kustosi iz dobrodelne organizacije Historic Royal Palaces (Zgodovinske kraljeve palače) bodo tako z največ dvajsetimi prispelimi fotografijami dopolnili razstavo Life Through a Royal Lens (Življenje skozi kraljevo lečo), na kateri bodo na ogled nekatere najbolj ikonične kraljeve fotografije ikoničnih fotografskih imen, kot so Norman Parkinson, Rankin, Annie Leibovitz in Cecil Beaton.

Fotografije lahko prijavijo polnoletni oboževalci britanske kraljeve družine tudi zunaj meja Združenega kraljestva in Irske, vzeli bodo le tiste, posnete na uradnih kraljevih dolžnostih, kakšni paparaci posnetki ne pridejo v poštev, so že zapisali. Naj spomnimo, oktobra 2008 je tedaj 82-letna britanska kraljica Elizabeta II. pripotovala na svoj prvi državniški obisk v Slovenijo z možem princem Filipom in »v spremstvu 39 ljudi – od članov kraljeve hiše in osebnega spremstva do uradnikov ter logističnega in varnostnega osebja«.

Pred tem so se pri nas že mudili princesa Ana, prestolonaslednik, princ Charles, princ Andrew, nazadnje, v letih 2013 in 2019, še najmlajši kraljičin sin Edward (prvikrat z ženo Sophie). Skratka, bilo je dovolj priložnosti za kandidiranje na častno mesto na jubilejni kraljevski razstavi, ki bo v Kensingtonski palači na ogled od marca do oktobra.

Fotografi, časa je še sedem dni.