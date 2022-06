Gola se je slikala

Po naši ulici so se avtomobili tako redko peljali, da smo otroci začudeno ustavili igro in jih opazovali. Vse modele avtomobilov zastava smo poznali na pamet, golf je bil že nekaj posebnega, da ne govorim o vražje redkih oplu kadettu ali fordu sierra, ki si ju lahko brez sramu parkiral zraven avtomobilov nemških turistov. Tuji jekleni konjički so bili za nas poslastica, če so bili parkirani, smo gledali skozi šipe na njihove števce hitrosti, brez izjeme so zmogli več kot 200 na uro. A ti števci bi se vsi po vrsti polomili, če bi morali meriti hitrost, s katero so se očki pojavili na oknih, balkonih ali pred svojimi hišami s škarjami za živo mejo v rokah, ko se je na ulici pojavila sosedova nova žena.

Odprtih ust so jo opazovali, kako je sprehajala svojega psa, in nemo vpili v nebesa, ponujali svojo filter 57 dušo v zameno za uresničitev jasno artikulirane želje, da bi se njen cucek posral pred njihovo hišo. V nasprotju z drugimi lastniki psov je imela sosedova nova žena neobičajno navado, da je pobirala drek za svojim kosmatincem. Ko se je sklonila, se je nekaj napelo, nekaj pa povesilo. Metuljčki so v tistem trenutku od zavisti zaprli svoja živobarvna krila. Res je, neznatno majhna zadnjična odprtina razvajenega črnega mešančka je krojila usodo naše ulice, zadrževala dihe in podpihovala zavist.

Seveda je druge mamice niso marale. Pravile so, da ne zna kuhati, povrh pa je še nobena ni videla, da bi obešala perilo. Še več so imele reči čez njeno prostaško oblačenje. Kmalu se je pojavila govorica, da naj bi se sosedova nova žena pred leti gola fotografirala za moško revijo. To naj bi bilo nekaj najhujšega, kar lahko ženska stori. A tudi tej govorici ni uspelo ustaviti prebave majhnega cucka. Edina praktična posledica tega zlohotnega trača je bila, da smo tisto leto otroci iz naše ulice zbrali rekordno količino starega papirja.