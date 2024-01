Kdo se boji Fikreta

Fikret Hadžić - Hadžija je najbolj znan zapornik v Bosni in Hercegovini. Številni v njem vidijo lik nekakšnega pravičnika. Kmet iz Lukavca v bližini Tuzle je bil obsojen na 24 let zapora, ker je prvega maja 2002 ubil tri od štirih, ki so ga leto pred tem skoraj do smrti pretepli in večkrat zabodli z nožem ter jo odnesli brez kazni. Očitno se je v zaporu lepo vedel in bo kmalu zunaj.

Neki drugi Hadžija je tudi glavni junak slovite popevke Zenica blues, v katerem Zabranjeno pušenje preklinja Zenico zaradi surovih razmer v razvpitem zaporu. »Kdor preživi 12 let v KP domu Zenica, ta je pravi Hadžija,« poje ansambel, ki mu je v nepravem času na koncertu »crknil marshall« in se je s tem javno pohvalil ter si skoraj uničil kariero.

Hadžija, ki se torej vrača iz zapora v Tuzli, je pred tem preživel 16 let v Zenici, sloves pa si je prislužil z izjavo, da treh umorov ne obžaluje.

Umirjeni in na videz blagi kmet do prvega maja 2002 nikoli v življenju ni prekršil zakona, niti globe za napačno parkiranje ni dobil. Vodstvo zapora v Zenici ga bo pomnilo po tem, da je ogromno pisal, toliko kot nihče pred njim. Kaj je iz takega človeka naredilo morilski stroj?

Leto pred trojnim umorom so umor Hadžića preprečili policisti, ki so se po naključju znašli na prizorišču, ravno ko so ga ležečega na tleh štirje surovo brcali in pretepali.

»Verjel sem, da jih bo pravosodje kaznovalo za poskus umora. Vsi so bili kazensko ovadeni, odgovarjal ni pa nihče. To je bolelo bolj kot rane. Ko sem dojel, da zanje ne bo kazni, sem v pismu vrhovnemu sodišču prosil, da jih kaznuje vsaj s po desetimi markami (pet evrov) za to, kar so mi naredili, ali pa jih bom pobil. Mojih pisem očitno niso jemali resno,« je povod za maščevanje napadalcem opisal Hadžija.

Ni res, da nihče ne jemlje resno njegovih pisem, zaradi tega pisma mu je sodnik dodal tri na že dosojenih 21 let zapora. Le kaj si Hadžija misli o stanju pravne države v BiH?