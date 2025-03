Na slovesnosti ob podelitvi oskarjev v noči z nedelje na ponedeljek se je med zvezdami pojavil tudi Adam Sandler. V nasprotju z glamurjem, ki je sijal okoli njega, je imel on na sebi kratke košarkarske hlače in širok hudi – s kapuco na glavi. Voditelj največjega šova na svetu Conan O'Brien mu je zameril, da se je na prizorišču pojavil »kot nekdo, ki ob dveh zjutraj igra videopoker«, in ga je zaprosil, naj zapusti dvorano.

»Veš, kaj?« je zavpil Sandler. »Meni moj videz ugaja, kajti jaz sem dober človek in mi ni mar, kaj imam ali nimam na sebi.« Okoli njega so bili vsi oblečeni v kreacije slovitih modnih hiš in verjetno ponosni na vse tisto, kar pomenijo te obleke, pri čemer pa se najbrž ne zavedajo vedno, kaj na njih poudarjajo ta draga oblačila.

Pomislila sem, da se O'Brien in Sandler posmehujeta Trumpu, ki je Volodimirju Zelenskemu zameril, ker je v Belo hišo prišel v svoji vojni trenirki, ali da morda oskarjevskim slavnim osebnostim razkrivata ozadje blišča. Vsekakor se je v zraku, polnem bleščečih iskric, ponavljalo vprašanje: je lepa obleka potrebna ali je dovolj to, da je nekdo dober človek?

Ko kam gremo, se lepo oblečemo zato, ker želimo izkazati spoštovanje: do gostitelja, ki nas je povabil na večerjo, do umetnosti, ki jo bomo gledali ali poslušali, do slovesnosti, ki se je bomo udeležili. Obleka je jezik. Način komunikacije. Sporočilo. In nisem povsem prepričana, ali smo isti človek, ko oblečemo kratke košarkarske hlače in širok hudi, kot takrat, ko si nadenemo večerno toaleto. Morda se v resnici v človeku skriva več osebnosti. Obleka niso samo peresa, ki si jih bomo nadeli za določeno priložnost, ampak je tudi kalup, v katerem se naša osebnost oblikuje odvisno od tega, kaj zahteva posamičen kroj …

Simpatičen se mi je zdel Sandler. Bi bil oskar enako dragocen, če bi zvezde in njihovi spremljevalci prišli v kavbojkah, športnih copatih in puloverjih? Seveda ne. Obleka je pomembna. Čeprav zagotovo iz nikogar ne naredi dobrega človeka.