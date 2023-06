Ostanite še naprej zdravi

Poslala sem že kup elektronskih sporočil, povedala, da imam izbranega zobozdravnika in ginekologa in da sem načeloma zelo zdrav človek, je znanka drdrala svoje zdravstvene »prednosti«, ki jih je v obupu kar samodejno navajala v prošnjah za zdravnika. Prizadevnost v slogu življenjepisov za delovno mesto me je še zabavala, dokler nisem izvedela, da živim v vicah brez izbranega zdravnika.

Ko se je upokojil zadnji, je kartoteka sama romala na nov naslov, čemur se seveda niti nisem pokušala upirati. V novi, bleščavi ambulanti, ki je dajala vtis, da je tam cilj prej popravljati ljudi v skladu z najnovejšimi lepotnimi smernicam kot zdraviti, sem resda uspešno – in ne da bi srečala izbranega zdravnika – opravila dvoje cepljenj proti klopnemu meningitisu. Do tretjega se je že vse spremenilo.

Na naslovu klinike se ni več nihče odzival, spletna stran je usmerjala na drugega. Pa smo z novim elektronskim naslovom začeli elektronsko izmenjavo, ki je vsebovala možnost priključitve novi praksi. Ta je imela pripravljen celo video s predstavitvijo načina dela in svojih številnih prednosti. Take ponudbe v času, ko je dostop do zdravnika tako rekoč statusni simbol, seveda ne zavrneš, ampak podpišeš listič, ga poskeniraš in vrneš na elektronski naslov.

Elektronski naslov, ki je obljubljal odzivnost v rekordno kratkem času, se je v nekaj dneh odzval tudi na prošnjo za laboratorijski pregled. Kmalu smo se zavrteli v izmenjavi vprašanj in odgovorov v slogu: Kaj naj pa pregledamo, če se niste pogovorili še z nobenim zdravnikom? In: Bi že povedala zdravniku, če bi imela kateremu ...

Tam smo tudi ostali. Odtlej me spremljajo besede zdravnice iz centra za medicino dela: Najbolje je, da kar sami poskrbite zase in ste naprej še tako zdravi, kot ste.