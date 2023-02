Morda sem imela pet let, ko sem morala na željo mojega starega očeta kar naprej recitirati Kajuha. Stari oče je nerad govoril o vojni, ko se je boril v Šercerjevi brigadi, v XIV. diviziji, rad pa se je spominjal Karla Destovnika - Kajuha, drznega mladeniča, ki je izgubil življenje v Belih vodah, ko so jih zaradi izdaje napadli Nemci. Malo drobno knjižico je imela takrat v lasti vsaka hiša. In tako sem ponosno recitirala Samo en cvet, en češnjev cvet ... ali Zakaj ne nosite v dlaneh svojih src, ljudje?.

Vsi pri nas doma, pa tudi sosedje v vasi, so, odkar pomnim, brali pesmi, recitirali. Poezija je bila takrat del vsakodnevnega življenja, tako kot petje ob večerih, pripovedovanje zgodb. Kot osnovnošolka sem, tako kot vsi, vsako leto recitirala poezijo Franceta Prešerna na odru Zadružnega doma in rastla z njim. Potem sem poiskala Kosovela, obsedeno sem brala Zajca, Zlobca, Minattija, Pavčka, potem Šalamuna … in začela pisati prve najstniške zapise. Nekatere so potem objavili v reviji Mentor, in zdelo se mi je, da je svet moj. Enkrat takrat sem pomislila, kako samoumevno se nam zdi, da lahko pišemo, ljubimo, pojemo, kričimo v jeziku, ki smo ga dobili z rojstvom. A velike besede o pomenu kulture in slovenskega jezika, zaradi katerega smo preživeli kot narod, so se mi ob vsakem kulturnem prazniku zdele bolj prazne in nesmiselne. Tudi zato, ker so bile tako v neskladju z dejanji.

Pisana slovenska beseda od osamosvojitve na trgu nikoli ni imela manjše vrednosti. In vendar: vse, kar sem in znam, je moj jezik. Slovenski jezik je moje otroštvo, je otroštvo mojih prednikov, so vse zgodbe in izkušnje, so bolečine, hrepenenja naroda. V jeziku je vsa naša zgodovina – tista, ki je ne poznamo, tista, ki so nam jo izbrisali, pa tudi tista, ki kaže na to, da smo se bili pripravljeni upreti, braniti svoje poganske bogove in svoj jezik. Zato sem se danes posebej spomnila Kajuha in na njegov verz: Prav v teh, prav v teh usodnih dneh bi morali nositi vsi srca v dlaneh …