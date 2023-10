Ko poteče osebni dokument, to pomeni uradovanje. V živo. Lahko še tako razlagajo, kako je vse mogoče urediti digitalno in na daljavo, praksa kaže drugače. Ko mi je potekla osebna izkaznica, so mi na banki »zagrozili«, da mobilna banka ne bo delovala, če ne bom posodobila podatkov. S telefonom sem skenirala novo osebno izkaznico, nato sem se morala še fotografirati. Tam se je vedno vse ustavilo. Dolgo sem mislila, da zato, ker pač fotografija na osebni izkaznici ne kaže moje običajne delovne realnosti.

Zgolj zaradi enega dokumenta nisem hotela na banko. Saj lahko pokličem. Kako sem se motila! Danes ne dobiš več nikogar na telefon. Vsaj ne živega človeka. Pošljejo ti sms s povezavo do »klepeta s svetovalcem«. To je neka umetna inteligenca, ki nima pojma, kaj hočete. Na koncu sem morala na banko …

Trenutno vlada popolna zmeda. Eni bi vse digitalno, pa pol stvari sploh ne deluje, drugi delajo vse peš in na roke, da se vprašaš, kako se jim je uspelo skriti ministrstvu za digitalno preobrazbo. Celjski zdravstveni dom, denimo, skrbi za paciente na fizioterapiji tako, da lahko delovni nalog pošlješ do njih le po klasični pošti ali se tam fizično oglasiš. Moraš pohiteti, da ti delovni nalog prej ne poteče, čeprav tam, ironično, najprej dobiš v podpis soglasje, da boš čakal prek dopustne čakalne dobe.

Pri celjskem avtobusnem prevozniku poleg uradovanja v živo resno jemljejo tudi delovni čas zaposlenih. Med prodajanjem mesečnih vozovnic, v vrsti je stalo še sedem ljudi, se je delovni čas iztekel in blagajničarka je preprosto spustila roleto, čeprav se je gospod, ki se je na celjsko avtobusno pripeljal od daleč, še pogovarjal z njo.

Osebni stik je zelo pomemben, če je res stik. S pogledom v oči, morda celo nasmehom. Če je to preveč, naj namesto spuščenih rolet bolje uredijo spletni servis. Bo manj slabe volje.