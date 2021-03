Vsi naši afterji

After je angleška beseda za 'po'. Nekoč smo jo poznali tudi po temnozeleni škatlici s tankimi mentolovimi čokoladicami, ki so bile vsaka posebej nanizane v ovojčku z napisom After Eight in zlato uro, ki je kazala malo po osmi zvečer ...

After all, po vsem, je pela Cher, legendarni pisatelj Momo Kapor pa pisal, da po ljubezni, ne ostane ničesar. Baš ništa. Ampak to je druga zgodba.



After je sinonim za zabavo. Ki sledi po uradnem delu dogodka oziroma je celo pomembnejša. V ritmu sprostitve se na afterju zgodijo druženje, ples, mreženje. Pa tudi kakšno prešuštvovanje. Žur do poznih večernih oziroma zgodnjih jutranjih ur. Dovoljene so kravate okoli glave, razpete srajce, odlepljene trepalnice ... Pred leti so se malone tepli za after vabila po prireditvi Viktorji, ki so šteli za slovenske oskarje. After zase je bil tudi v nekdanji Ambasadi Gavioli v Izoli.

Pred epidemijo se je bilo, po newyorškem vzoru, popularno udeleževati tudi after work zabav oziroma veselih uric po službi.



Lokali so med seboj kar tekmovali, kaj vse bi za pol cene v popoldanskem času za šankom prodali in goste, ki se jim ni mudilo domov, čim dlje v noč zadržali.



After je nadvse priljubljen tudi v mondenih smučarskih središčih, Francozi mu rečejo après ski, in veleva nobel oprave, napitke bombardino, finske savne in ledene bare.

After zabav iz znanih razlogov že dolgo ni. No, kakšna privatna se zagotovo inkognito zgodi, lahko bi dejali, da gre za after po policijski, 21. uri.

Do tistih pravih afterjev pa si za tolažbo lahko privoščimo kakšno after eight čokoladico. In če jih bo preveč v enem večeru, podtaknimo prazne ovojčke nazaj v škatlico. Pa kaj potem.



