Aktivni tudi s parkinsonovo boleznijo

»Slovenija je z vidika obravnave bolnikov s parkinsonovo boleznijo izjemno uspešna, saj imamo vsa farmakološka in kirurška zdravljenja, ki jih ima sodobni svet. Nekaj pa bo treba spremeniti v sistemski zdravstveni politiki, da bodo bolniki s to kronično nev­rodegenerativno boleznijo lažje in hitreje prišli do subspecia­lista zanjo,« poudarja nevrolog dr. Zvezdan Pirtošek z Nevrološke klinike ob letošnjem 11. aprilu, svetovnem dnevu parkinsonove bolezni.