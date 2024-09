Čas fizioterapije se lahko skrajša, če se začne dovolj zgodaj

V nadaljevanju preberite:

Čas potrebne terapije pri fizioterapevtu se lahko skrajša, če pacienta dobijo v obravnavo dovolj zgodaj, ugotavljajo fizioterapevti. Povprečne čakalne dobe za fizioterapevtsko obravnavo v javni mreži, kjer so tudi koncesionarji, so po podatkih NIJZ za redno obravnavo 321,2 dneva za prvi termin, za hitro obravnavo 261,7 dneva, za zelo hitro 87,4 dneva. Ljudem, ki imajo bolečino, pa je težko potovati na drug konec Slovenije, da bi na fizioterapijo prišli prej.

Če pacienti ne pridejo na obravnavo pravočasno, se ta ali podaljša, ker fizioterapevt potrebuje več časa, da doseže iste učinke, ali pa, kar je še slabše, akutna oziroma subakutna bolečina postane kronična. To pomeni, da se ponavlja večkrat v mesecu ali večkrat v letu. »Tako imajo pacienti ponavljajoče se težave, ki jih še težje rešujemo oziroma jih lahko samo z večdisciplinarnimi timi, kar pa spet pomeni več resursov, več časa, daljše čakalne dobe,« je začarani krog problematike opisal Janez Špoljar.

Dr. Tine Kovačič, predsednik ZFS, je povedal, da jim je s pomočjo lobistov uspelo z ministrstvom za zdravje vzpostaviti konstruktivne pogovore o podelitvi javnih pooblastil na področju fizioterapije. Omogočila bodo izdajo licenc, vodenje registra fizioterapevtov in izvajanje strokovnih nadzorov s svetovanjem, kar bo prispevalo k odpravi sistemskih pomanjkljivosti in dvigu kakovosti fizioterapevtskih storitev v Sloveniji. S terena namreč prihajajo informacije, da izvajajo fizioterapevtske postopke številni nekvalificirani kadri ali celo fizioterapevti, ki niso registrirani in so brez opravljenega strokovnega izpita in pripravništva.