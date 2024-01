Diagnostika, ki izboljša življenje pri krhkih starejših

V nadaljevanju preberite:

Celovita geriatrična ocena je multidimenzionalni in interdisciplinarni diagnostični proces, s katerim ugotavljajo medicinske, funkcionalne, psihološke in socialne značilnosti krhkega starega človeka. Zmanjša potrebo po dolgotrajni institucionalni oskrbi in izboljša preživetje med krhkimi starimi ljudmi. Žal je pri nas ne izvajajo v potrebnem obsegu, za kar je več razlogov, pravi Gregor Veninšek, dr. med, specialist interne medicine, iz Centra za geriatrično medicino v bolnišnici dr. Petra Držaja.

Celovito geriatrično oceno izvaja multidisciplinarni tim, ki vključuje zdravnika, diplomirano medicinsko sestro, fizioterapevta in kliničnega farmacevta. Po potrebi se v tim vključijo še delovni terapevti ali logoterapevti, klinični dietetiki in socialni delavci. Občasno je potrebno sodelovanje drugih specialistov, najpogosteje psihiatrov in nevrologov.