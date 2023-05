Dostojna plača je osnova za dostojno pokojnino

V nadaljevanju preberite:

Skoraj vse dosedanje vlade so z ukrepi sistemsko osiromašile upokojence. Živimo dlje in čedalje slabše. Pokojninska vrzel kaže na več vrst neenakosti med spoloma. Preveč je prepričanja, da mora za starost poskrbeti vsak sam. V Sloveniji se uresničuje retorika delati do smrti. Stalna gospodarska rast bi lahko skrajšala delovno dobo. V klasičnih delovnih organizacijah ni interesa za delo starejših. Dovoliti bi morali, da v starosti lahko tudi malo uživamo.

Sodelujoči na okrogli mizi z naslovom Pokojninske reforme ali neoliberalni poskusi razgradnje socialne države, ki je potekala v okviru posveta Starajoča se družba in pokojninski sistemi, v organizaciji zavoda Opro in sekcije za sociologijo časa pri Slovenskem sociološkem društvu so se strinjali, da bo pred naslednjo pokojninsko reformo potrebnega še veliko kritičnega pretresanja mogočih ukrepov. Pred naslednjo pokojninsko reformo bo potrebnega še veliko kritičnega pretresanja mogočih ukrepov. Med njimi ima velik pomen univerzalni dostop do vseh storitev, ki med drugim omogoča pravico do storitev, a po lastni izbiri. V razviti družbi bi nenazadnje morali dovoliti, da v starosti tudi malo uživamo.